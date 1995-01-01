Куман – о матче с Германией: «Голландия больше заслуживала победы»

Главный тренер сборной Голландии Рональд Куман прокомментировал победу над сборной Германии (4:2) в рамках отбора к Евро-2020.

«Мы больше заслуживали победу, потому что до последнего были терпеливее. Несмотря на два хороших голевых момента у сборной Германии, сложилось ощущение, будто они устали, наверное, постоянно закрывая наши свободные зоны.