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    Куман – о матче с Германией: «Голландия больше заслуживала победы»

    Главный тренер сборной Голландии Рональд Куман прокомментировал победу над сборной Германии (4:2) в рамках отбора к Евро-2020.

    «Мы больше заслуживали победу, потому что до последнего были терпеливее. Несмотря на два хороших голевых момента у сборной Германии, сложилось ощущение, будто они устали, наверное, постоянно закрывая наши свободные зоны.

    • Германия после поражения сместилась на второе место группы C с девятью очками после четырех игр.
    • У Голландии – шесть очков.
    • Лидирует Северная Ирландия, набравшая за четыре матча 12 очков.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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