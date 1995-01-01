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    Семенов, Жирков и Ионов – в стартовом составе сборной России на матч с Шотландией

    Стали известны стартовые составы сборных Шотландии и России на очный матч 5-го тура отбора Евро-2020.

    Россия: Гилерме, Марио Фернандес, Семенов, Оздоев, Зобнин, Кудряшов, Джикия, Головин, Жирков, Ионов, Дзюба.

    Шотландия: Маршалл, О’Доннелл, Робертсон, Малгрю, Купер, Мактоминей, Форрест, МакГинн, МакБарни, Макгрегор, Фрейзер.

    • Матч пройдет в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк».
    • Начало встречи – в 21:45 по московскому времени.
    • «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию поединка.

    Источник: Официальный твиттер сборной России

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    Комментарии42
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      Рейтинг: +3333

      Добрый Бобер 5 минут назад

      Ионов должен рвать и метать - редко в основе выходит. И где Черышев?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +425

      Mister_Tomsk 9 минут назад

      кукарекууу пишут болельщики сборной, которые не довльны составом) Проиграют, тогда срите, куле толку сейчас то ныть и плакать? вы мужики или тряпки епаные????? походу от настоящих болел только запах остался!!! А если этот состав сейчас достойно сыграет, вы им всем по очереди соснете? нытики епта

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4455

      ilichkadr 15 минут назад

      Не понимаю поросячий визг отдельных комментов по поводу Оздоева, Ионова, Дзюбы............ и еже с ними? Кого хотим видеть, есть варианты?

      1
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      ...
      Рейтинг: +33229

      MaxRnD > ilichkadr 5 минут назад

      Шапи, Сорокин, Чистяков, Игнатьев, Дюпин, Соболев

      0
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      ...
      Рейтинг: +10516

      Garrincha58 > MaxRnD 4 минуты назад

      Шапи вообще травма Игнатьев за молодёжку играл про остальных не знаю ещё им рановато

      1
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    • ...
      Рейтинг: +705

      rammax fcsm 17 минут назад

      снова обезьяно-россияне в составе??!! ПОЗОР!! БОЛЕЮ ПРОТИВ!!

      -2
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      ...
      Рейтинг: +4455

      ilichkadr > rammax fcsm 14 минут назад

      Тебе кто нужен в стартовом составе?

      2
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      ...
      Рейтинг: +705

      rammax fcsm > ilichkadr 7 минут назад

      Россияне по праву рождения - российские игроки.... а не натурализованная шушера, которая за свою сборную в жизни бы ни одного матча не сыграла.. Ещё вопросы есть?

      0
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      ...
      Рейтинг: +10516

      Garrincha58 > rammax fcsm 1 минуту назад

      обезьяно-россияне это кто?

      0
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      Рейтинг: +2807

      TOL47 17 минут назад

      Черышев на замену выйдет?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +366

      амани 19 минут назад

      Черчесов как всегда, ничего не понятно, что может произойти с таким составом........может у него ус отклеился?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30868

      Полная Канистра 20 минут назад

      Оздоев ионов дзю ?????????????????????????????????????????????????? до кучи лысый

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4455

      ilichkadr > Полная Канистра 11 минут назад

      Пора переодеваться и на поле!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +45

      Vis-ok 23 минуты назад

      Станислав Тараканищее

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5196

      Сильвербой 25 минут назад

      Ну посмотрим, состав конечно так себе!!! Всю игру будем сидеть на своей половине поля!!!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2635

      Рубинище 26 минут назад

      Семенов, Оздоев, Зобнин, Кудряшов Ионов- пол состава не те совсем.

      3
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      Рейтинг: +10516

      Garrincha58 > Рубинище 2 минуты назад

      а лучше то сейчас и нету

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