Семенов, Жирков и Ионов – в стартовом составе сборной России на матч с Шотландией

Ионов должен рвать и метать - редко в основе выходит. И где Черышев?
Стали известны стартовые составы сборных Шотландии и России на очный матч 5-го тура отбора Евро-2020.
Россия: Гилерме, Марио Фернандес, Семенов, Оздоев, Зобнин, Кудряшов, Джикия, Головин, Жирков, Ионов, Дзюба.
Шотландия: Маршалл, О’Доннелл, Робертсон, Малгрю, Купер, Мактоминей, Форрест, МакГинн, МакБарни, Макгрегор, Фрейзер.
- Матч пройдет в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк».
- Начало встречи – в 21:45 по московскому времени.
- «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию поединка.