Самедов: «У шотландцев силовая команда. Нашим придется потерпеть»

Экс-полузащитник сборной России Александр Самедов рассказал о проблемах, с которыми может столкнуться национальная команда в игре отбора к Евро-2020 против сборной Шотландии.

«У шотландцев силовая команда. Нашим придется потерпеть. У нас в команде хватает техничных ребят, и за счет комбинационного футбола надо постараться наладить свою игру. Будет тяжело, придется столкнуться с серьезным прессингом. Легко на таком уровне не бывает, но если Россия удачно проведет два ближайших матча, то можно спокойно попадать в финальную стадию чемпионата Европы», – заявил Самедов.