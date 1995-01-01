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    Самедов: «У шотландцев силовая команда. Нашим придется потерпеть»

    Экс-полузащитник сборной России Александр Самедов рассказал о проблемах, с которыми может столкнуться национальная команда в игре отбора к Евро-2020 против сборной Шотландии.

    «У шотландцев силовая команда. Нашим придется потерпеть. У нас в команде хватает техничных ребят, и за счет комбинационного футбола надо постараться наладить свою игру. Будет тяжело, придется столкнуться с серьезным прессингом. Легко на таком уровне не бывает, но если Россия удачно проведет два ближайших матча, то можно спокойно попадать в финальную стадию чемпионата Европы», – заявил Самедов.

    • Матч состоится сегодня, 6 сентября, в 21:45 по московскому времени.
    • Сборная России идет на втором месте в своей отборочной группе с девятью очками из 12 возможных.
    • Шотландии отстает от России на три очка.

    Источник: «Известия»

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