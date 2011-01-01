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    Италия установила личный рекорд отбора Евро по количеству побед подряд – восемь

    В матче пятого тура отборочного цикла к Евро-2020 сборная Италии в большинстве победила Армению (3:1). Команда добилась восьмого выигрыша подряд с учетом предыдущего отбора.

    Таким образом, итальянцы установили собственный рекорд по продолжительности победной серии внутри отборочных циклов к чемпионату Европы. С командой работает бывший главный тренер «Зенита» Роберто Манчини.

    • Италия лидирует в отборочной группе с шестиочковым отрывом.
    • В воскресенье, 8 сентября, итальянцы в гостях сыграют с Финляндией.
    • Италия пропустила чемпионат мира-2018, не пройдя отбор.

    Источник: Бомбардир.ру

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