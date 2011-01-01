Италия установила личный рекорд отбора Евро по количеству побед подряд – восемь

В матче пятого тура отборочного цикла к Евро-2020 сборная Италии в большинстве победила Армению (3:1). Команда добилась восьмого выигрыша подряд с учетом предыдущего отбора.
Таким образом, итальянцы установили собственный рекорд по продолжительности победной серии внутри отборочных циклов к чемпионату Европы. С командой работает бывший главный тренер «Зенита» Роберто Манчини.
- Италия лидирует в отборочной группе с шестиочковым отрывом.
- В воскресенье, 8 сентября, итальянцы в гостях сыграют с Финляндией.
- Италия пропустила чемпионат мира-2018, не пройдя отбор.