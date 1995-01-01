Дзюба: «У Шотландии есть Робинсон, который выделяется на общем фоне. Мы понимаем, с кем играем»

Нападающий сборной России Артем Дзюба дал характеристику сборной Шотландии.

«Секретов выдавать не хотелось бы, соперник нас слушает. Мы понимаем, в какой футбол будет играть команда Шотландии. Есть Робинсон, который выделяется на общем фоне. Это крепкая, мощная команда, которая много играет через фланги.

Мы понимаем, с кем играем. Все увидите на футбольном поле. У них есть определенный стиль, и мы готовимся к нему», – сказал Дзюба на пресс-конференции, передает «Спорт-Экспресс».

Отметим, что в шотландской команде нет игрока по фамилии Робинсон, однако есть защитник Эндрю Робертсон, который носит капитанскую повязку в сборной.