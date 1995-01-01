Дзюба: «У Шотландии есть Робинсон, который выделяется на общем фоне. Мы понимаем, с кем играем»

Как бы шотландцы не наказали наших за то, что даже игроков не знают)
Нападающий сборной России Артем Дзюба дал характеристику сборной Шотландии.
«Секретов выдавать не хотелось бы, соперник нас слушает. Мы понимаем, в какой футбол будет играть команда Шотландии. Есть Робинсон, который выделяется на общем фоне. Это крепкая, мощная команда, которая много играет через фланги.
Мы понимаем, с кем играем. Все увидите на футбольном поле. У них есть определенный стиль, и мы готовимся к нему», – сказал Дзюба на пресс-конференции, передает «Спорт-Экспресс».
Отметим, что в шотландской команде нет игрока по фамилии Робинсон, однако есть защитник Эндрю Робертсон, который носит капитанскую повязку в сборной.
- Матч Шотландия – Россия состоится 6 сентября. Начало встречи – в 21:45 мск.
- 9 сентября российская сборная проведет домашний матч с Казахстаном.