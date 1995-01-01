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    Дзюба: «У Шотландии есть Робинсон, который выделяется на общем фоне. Мы понимаем, с кем играем»

    Нападающий сборной России Артем Дзюба дал характеристику сборной Шотландии.

    «Секретов выдавать не хотелось бы, соперник нас слушает. Мы понимаем, в какой футбол будет играть команда Шотландии. Есть Робинсон, который выделяется на общем фоне. Это крепкая, мощная команда, которая много играет через фланги.

    Мы понимаем, с кем играем. Все увидите на футбольном поле. У них есть определенный стиль, и мы готовимся к нему», – сказал Дзюба на пресс-конференции, передает «Спорт-Экспресс».

    Отметим, что в шотландской команде нет игрока по фамилии Робинсон, однако есть защитник Эндрю Робертсон, который носит капитанскую повязку в сборной.

    • Матч Шотландия – Россия состоится 6 сентября. Начало встречи – в 21:45 мск.
    • 9 сентября российская сборная проведет домашний матч с Казахстаном.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +11492

      bset 2 минуты назад

      Как бы шотландцы не наказали наших за то, что даже игроков не знают)

      0
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      Рейтинг: +1746

      алекс88 9 минут назад

      Если. Дзю сказал робинсон....то теперь он робинсон.....паспорт поменяет

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