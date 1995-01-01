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    Казахстан назвал состав на матч с Россией

    Объявлен состав сборной Казахстана на отборочные матчи Евро-2020 года против Кипра и России.

    Вратари: Дмитрий Непогодов («Ордабасы»), Стас Покатилов («Кайрат»), Игорь Шацкий («Шахтер»).

    Защитники: Абзал Бейсебеков, Юрий Логвиненко, Дмирий Шомко (все — «Астана»), Гафуржан Суюмбаев («Кайрат»), Александр Марочкин («Кайсар»), Темирлан Ерланов, Сергей Малый (оба — «Ордабасы»), Виктор Дмитренко («Тобол»), Ян Вороговский («Беерсхот», Бельгия).

    Полузащитники: Серикжан Мужиков, Юрий Перцух (оба — «Астана»), Айбол Абикен, Георгий Жуков, Бауыржан Исламхан, Исламбек Куат (все — «Кайрат»), Асхат Тагыберген («Кайсар»), Тимур Досмагамбетов («Ордабасы»).

    Нападающие: Максим Федин («Тобол»), Алексей Щеткин («Ордабасы»), Абат Аймбетов («Актобе»).

    Резерв: Владимир Плотников, Елдос Ахметов, Еркебулан Сейдахмет, Еркебулан Тунгышбаев (все — «Кайрат»), Олжас Керимжанов, Аслан Дарабаев (оба — «Жетысу»), Марат Быстров, Тохтар Жангылышбай (оба — «Ордабасы»), Думан Нарзилдаев («Кайсар»), Руслан Валиуллин, Азат Нургалиев, Бауыржан Турысбек (все — «Тобол»), Роман Муртазаев («Астана»).

    • Ранее Шотландия объявила состав на матчи с Россией и Бельгией.
    • Матч с Казахстаном состоится 9 сентября в Калининграде на стадионе «Калининград», игра начнется в 21:45 мск.

    Источник: сайт федерации футбола Казахстана

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +648

      GSmall 51 минуту назад

      Казахов та и нет почти)

      0
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      Рейтинг: +1364

      Фанат Рубина 1 час назад

      Марат Быстров...
      ээээ он же русский.. у нас в пфл играл за фк. челябинск.
      потом в фнл варился. как он оказался гражданином казахстана аллоо!

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