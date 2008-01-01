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    «Бизнес Online»: коммерческий директор «Спартака» покинет клуб

    Коммерческий директор «Спартака» Александр Атаманенко уходит со своего поста, пишет «Бизнес Online».

    Атаманенко сообщил коллегам по департаменту, что дорабатывает последнюю неделю. Уход менеджера может быть связан с сокращением бюджета и оптимизацией штата, которые проводит «Спартак».

    Следующим местом работы Атаманенко может стать «Локомотив» или «Динамо».

    Ранее сообщалось, что «Спартак» уволит четырех селекционеров, в числе которых глава отдела Александр Аверьянов.

    • Атаманенко работал в клубе с 2014 года.
    • До «Спартака» менеджер шесть с половиной лет трудился в донецком «Шахтере», где был директором «Донбасс Арены».

    Источник: «Бизнес Online»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +67

      Марк Аврелий 10 минут назад

      Расчистка авгиевых конюшен?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8353

      vka1970 32 минуты назад

      Цорн взялся за внутреннюю кухню клуба по деловому.
      Главное чтоб не надорвался как некоторые до него.
      Система вещь сложно убиваемая.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4497

      Агасфер 1 час назад

      Всё играют в игру :"Федун ,найми умелых людей!" Как,как неуч-политработник может сделать что-то позитивное???

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5728

      piligrim1986 1 час назад

      гнать ссаными тряпками

      3
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