«Бизнес Online»: коммерческий директор «Спартака» покинет клуб

Коммерческий директор «Спартака» Александр Атаманенко уходит со своего поста, пишет «Бизнес Online».

Атаманенко сообщил коллегам по департаменту, что дорабатывает последнюю неделю. Уход менеджера может быть связан с сокращением бюджета и оптимизацией штата, которые проводит «Спартак».

Следующим местом работы Атаманенко может стать «Локомотив» или «Динамо».

Ранее сообщалось, что «Спартак» уволит четырех селекционеров, в числе которых глава отдела Александр Аверьянов.