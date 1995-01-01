«Спорт-Экспресс»: «Спартак» уволит четырех селекционеров

Московский«Спартак» покинут четыре специалиста селекционного отдела, возглавляемого Александром Аверьяновым, утверждает «Спорт-Экспресс».

Причиной их ухода стало недопонимание, возникшее у сотрудников отдела и генерального директора «Спартака» Томаса Цорна.

Ранее источник «Чемпионата» сообщил, что «Спартак» уволил Аверьянова и большинство сотрудников его отдела. Аверьянов в разговоре со «Спорт-Экспрессом» опроверг свою отставку.