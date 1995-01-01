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    «Спорт-Экспресс»: «Спартак» уволит четырех селекционеров

    Московский«Спартак» покинут четыре специалиста селекционного отдела, возглавляемого Александром Аверьяновым, утверждает «Спорт-Экспресс».

    Причиной их ухода стало недопонимание, возникшее у сотрудников отдела и генерального директора «Спартака» Томаса Цорна.

    Ранее источник «Чемпионата» сообщил, что «Спартак» уволил Аверьянова и большинство сотрудников его отдела. Аверьянов в разговоре со «Спорт-Экспрессом» опроверг свою отставку.

    • В межсезонье состав «Спартака» пополнили девять футболистов, включая полузащитников Андреа Шюррле и Гуса Тиля.
    • Из команды ушли 10 игроков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +50

      buddik 25 минут назад

      уже опровержение поступило.

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