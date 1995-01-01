«Спорт-Экспресс»: «Спартак» уволит четырех селекционеров

уже опровержение поступило.
Московский«Спартак» покинут четыре специалиста селекционного отдела, возглавляемого Александром Аверьяновым, утверждает «Спорт-Экспресс».
Причиной их ухода стало недопонимание, возникшее у сотрудников отдела и генерального директора «Спартака» Томаса Цорна.
Ранее источник «Чемпионата» сообщил, что «Спартак» уволил Аверьянова и большинство сотрудников его отдела. Аверьянов в разговоре со «Спорт-Экспрессом» опроверг свою отставку.
- В межсезонье состав «Спартака» пополнили девять футболистов, включая полузащитников Андреа Шюррле и Гуса Тиля.
- Из команды ушли 10 игроков.