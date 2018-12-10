С «Тюмени» снимут шесть очков, если клуб в течение недели не погасит задолженность перед бывшими игроками

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС дал неделю «Тюмени», выступающей в зоне «Урал-Поволжье» ПФЛ, на исполнение решения Спортивного арбитражного суда в Лозанне. Тюменцы согласно ему должны погасить задолженность перед тремя бывшими футболистами.

Если разногласия не будут решены за неделю, с клуба снимут шесть очков, обозначил глава КДК Артур Григорьянц.