«Тюмень» предложила Неймару 10 тысяч рублей в месяц, соцпакет и бесплатный купон в барбершоп

«Тюмень» в инстаграме в шутку сообщила, что готова арендовать нападающего «ПСЖ» Неймара.

«Пока не закрыто трансферное окно, ФК «Тюмень» ищет игроков для глубины состава. Откроем секрет, кого мы пригласили – Неймара.

«Дорогой шейх! Мы готовы арендовать Неймара. Мы предлагаем вам отдать его нам бесплатно.

Игроку: удивительные апартаменты в «Лесобазе», никакой тени от Месси и Мбаппе, бесплатный купон в барбершоп «Доширак», зарплату 10 тысяч рублей в месяц плюс соцпакет, участие в сильнейшей лиге в галактике, комфортные перевозки «Российскими железными дорогами», посещение моста влюбленных, возможность играть с Артуром Газдановым, лучшие фанаты», – говорится в сообщении тюменцев в инстаграме.

Неймаром интересуются «Барселона» и «Реал». Трансферная стоимость бразильца оценивается в 180 миллионов евро.

«Тюмень» выступает в зоне зоне Урал-Поволжье ПФЛ.