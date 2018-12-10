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    «Тюмень» предложила Неймару 10 тысяч рублей в месяц, соцпакет и бесплатный купон в барбершоп

    «Тюмень» в инстаграме в шутку сообщила, что готова арендовать нападающего «ПСЖ» Неймара.

    «Пока не закрыто трансферное окно, ФК «Тюмень» ищет игроков для глубины состава. Откроем секрет, кого мы пригласили – Неймара.

    «Дорогой шейх! Мы готовы арендовать Неймара. Мы предлагаем вам отдать его нам бесплатно.

    Игроку: удивительные апартаменты в «Лесобазе», никакой тени от Месси и Мбаппе, бесплатный купон в барбершоп «Доширак», зарплату 10 тысяч рублей в месяц плюс соцпакет, участие в сильнейшей лиге в галактике, комфортные перевозки «Российскими железными дорогами», посещение моста влюбленных, возможность играть с Артуром Газдановым, лучшие фанаты», – говорится в сообщении тюменцев в инстаграме.

    • Неймаром интересуются «Барселона» и «Реал». Трансферная стоимость бразильца оценивается в 180 миллионов евро.
    • «Тюмень» выступает в зоне зоне Урал-Поволжье ПФЛ.

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    Публикация от text (@fc_tyumen)

    Источник: Инстаграм «Тюмени»

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    Сегодня, 14:18
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4250

      subbotaspartak 1 час назад

      Если только наш социальный пакет привлечёт,
      Пенсия в 65 лет. Вот!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +39

      Armani nn 1 час назад

      И потом его все таки посадят в Белгородскую ИТК за изнасилование Тюменок..

      0
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