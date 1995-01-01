Самый богатый человек Африки пообещал сборной Нигерии по 50 тысяч за каждый гол в ворота Алжира

В полуфинале Кубка Африки сборная Нигерии встретится с Алжиром. С финансовой мотивацией для футболистов вышли нигерийские олигархи.

Самый богатый человек Африки с состоянием около 10 миллиардов долларов Алико Данготе пообещал сборной по 50 тысяч долларов за каждый гол в ворота алжирцев. Другой бизнесмен Феми Отедола сделал то же самое, но выплатит за все мячи по 25 тысяч долларов.