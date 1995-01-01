Самый богатый человек Африки пообещал сборной Нигерии по 50 тысяч за каждый гол в ворота Алжира

Абрамовичу надо подарить Зениту Кипр или Эстонию,чтобы они вышли хоть в полуфинал ЛЧ)
В полуфинале Кубка Африки сборная Нигерии встретится с Алжиром. С финансовой мотивацией для футболистов вышли нигерийские олигархи.
Самый богатый человек Африки с состоянием около 10 миллиардов долларов Алико Данготе пообещал сборной по 50 тысяч долларов за каждый гол в ворота алжирцев. Другой бизнесмен Феми Отедола сделал то же самое, но выплатит за все мячи по 25 тысяч долларов.
- Матч состоится 14 июля.
- Нигерия последний раз проигрывала Алжиру в 1990 году.
- По ходу нынешнего Кубка Африки Нигерия всухую уступила дебютанту турнира Мадагаскару.
Источник: Твиттер Осасу Обаюваны
Нигерийский футбольный журналист ВВС. Аудитория в твиттере - более девяти тысяч подписчиков.