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    Самый богатый человек Африки пообещал сборной Нигерии по 50 тысяч за каждый гол в ворота Алжира

    В полуфинале Кубка Африки сборная Нигерии встретится с Алжиром. С финансовой мотивацией для футболистов вышли нигерийские олигархи.

    Самый богатый человек Африки с состоянием около 10 миллиардов долларов Алико Данготе пообещал сборной по 50 тысяч долларов за каждый гол в ворота алжирцев. Другой бизнесмен Феми Отедола сделал то же самое, но выплатит за все мячи по 25 тысяч долларов.

    • Матч состоится 14 июля.
    • Нигерия последний раз проигрывала Алжиру в 1990 году.
    • По ходу нынешнего Кубка Африки Нигерия всухую уступила дебютанту турнира Мадагаскару.

    Источник: Твиттер Осасу Обаюваны

    Нигерийский футбольный журналист ВВС. Аудитория в твиттере - более девяти тысяч подписчиков.

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    Сегодня, 01:07
    Комментарии1
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      Рейтинг: +336

      GSmall 1 час назад

      Абрамовичу надо подарить Зениту Кипр или Эстонию,чтобы они вышли хоть в полуфинал ЛЧ)

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