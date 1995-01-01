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    В среду состоится первое заседание попечительского совета РФС

    Завтра, 3 июля, в Москве состоится первое заседание попечительского совета РФС. Об этом сообщил главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.

    Орган создали в апреле этого года, его председателем был назначен самый богатый человек России – крупнейший акционер компаний «Сибур» и «Новатэк» Леонид Михельсон (по данным Forbes, его состояние – 24 миллиарда долларов).

    «На заседании планируется присутствие первых лиц РЖД, «Газпромнефти», «Альфа-Групп», «Трансмашхолдинга», ТМК и кто-то еще должен быть от энергетического блока.

    Помимо обсуждения футбольной жизни страны, на повестке новые соглашения: у РФС появятся партнеры по ряду направлений, транспортный партнeр, статус официального банка-партнeра российского футбола и т.д.

    Собственно, все компании убедились в том, что инвестировать в футбол можно и нужно, начиная с детско-юношеского», – написал в телеграме Конов.

    Источник: Телеграм-канал Василия Конова

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1602

      TOMSON 1 час назад

      24 миллиарда долларов... И все честно, все честно...

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