Тен Хаг: «Промес может принести пользу «Аяксу». Он был лучшим бомбардиром «Спартака»

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг прокомментировал трансфер нападающего Квинси Промеса.
27-летний голландец вернулся в родной клуб, перейдя из «Севильи» за 15,7 миллионов евро.
«Это отличная новость. Он сейчас на пике карьеры и стремится к наилучшему. У него большой опыт, он был игроком года и лучшим бомбардиром «Спартака».
У него также много матчей за сборную Голландии. Он определенно может принести нам пользу.
Я всегда поддерживал с ним контакт. Уверен, он нам поможет», – сказал тен Хаг.
- Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год и забил 59 голов в 115-ти матчах, став чемпионом в сезоне-2016/17.
- Сумма перехода из московского клуб в «Севилью» составила 20 миллионов евро. В 56-ти матчах прошлого сезона он забил 5 голов и отдал 10 ассистов.