Тен Хаг: «Промес может принести пользу «Аяксу». Он был лучшим бомбардиром «Спартака»

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг прокомментировал трансфер нападающего Квинси Промеса.

27-летний голландец вернулся в родной клуб, перейдя из «Севильи» за 15,7 миллионов евро.

«Это отличная новость. Он сейчас на пике карьеры и стремится к наилучшему. У него большой опыт, он был игроком года и лучшим бомбардиром «Спартака».

У него также много матчей за сборную Голландии. Он определенно может принести нам пользу.

Я всегда поддерживал с ним контакт. Уверен, он нам поможет», – сказал тен Хаг.