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    Тен Хаг: «Промес может принести пользу «Аяксу». Он был лучшим бомбардиром «Спартака»

    Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг прокомментировал трансфер нападающего Квинси Промеса.

    27-летний голландец вернулся в родной клуб, перейдя из «Севильи» за 15,7 миллионов евро.

    «Это отличная новость. Он сейчас на пике карьеры и стремится к наилучшему. У него большой опыт, он был игроком года и лучшим бомбардиром «Спартака».

    У него также много матчей за сборную Голландии. Он определенно может принести нам пользу.

    Я всегда поддерживал с ним контакт. Уверен, он нам поможет», – сказал тен Хаг.

    • Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год и забил 59 голов в 115-ти матчах, став чемпионом в сезоне-2016/17.
    • Сумма перехода из московского клуб в «Севилью» составила 20 миллионов евро. В 56-ти матчах прошлого сезона он забил 5 голов и отдал 10 ассистов.

    Источник: Voetbal Primeur

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