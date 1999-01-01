Главные новости утра. Неймар готов выполнить все условия «Барселоны», де Лигт склоняется к переходу в «Ювентус»

Кубок Америки. Гол Санчеса принес Чили победу над Эквадором
The Sun: Виллиан отклонил 12-миллионное предложение из Китая
Массара – новый спортивный директор «Милана»
Ди Марцио: Де Лигт склоняется к переходу в «Ювентус»
21-летний игрок сборной Нигерии потерял сознание на тренировке из-за обезвоживания
A Bola: ПСВ опережает «Спартак» и «Порту» в гонке за Брумой
Хуммельс отказал «Манчестер Юнайтед» из-за неучастия команды в следующем розыгрыше ЛЧ
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