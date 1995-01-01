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    The Sun: Виллиан отклонил 12-миллионное предложение из Китая

    Вингер «Челси» Виллиан этим летом мог оказаться в «Шанхай Шэньхуа», сообщает The Sun.

    По информации источника, китайский клуб предлагал бразильцу контракт с зарплатой 13 миллионов фунтов в год, а также квартиру и два автомобиля с личным водителем.

    За самого футболиста «Шанхай Шэньхуа» был готов заплатить менее 18 миллионов фунтов, однако переговоров с «Челси» не понадобилось, поскольку Виллиан ответил отказом.

    • 30-летний Виллиан выступает за «Челси» с 2013 года.
    • Контракт между клубом и игроком истекает следующим летом.
    • В минувшем сезоне он сыграл 56 матчей, забил восемь голов и сделал 14 результативных передач.

    Источник: The Sun

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