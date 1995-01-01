The Sun: Виллиан отклонил 12-миллионное предложение из Китая

Вингер «Челси» Виллиан этим летом мог оказаться в «Шанхай Шэньхуа», сообщает The Sun.
По информации источника, китайский клуб предлагал бразильцу контракт с зарплатой 13 миллионов фунтов в год, а также квартиру и два автомобиля с личным водителем.
За самого футболиста «Шанхай Шэньхуа» был готов заплатить менее 18 миллионов фунтов, однако переговоров с «Челси» не понадобилось, поскольку Виллиан ответил отказом.
- 30-летний Виллиан выступает за «Челси» с 2013 года.
- Контракт между клубом и игроком истекает следующим летом.
- В минувшем сезоне он сыграл 56 матчей, забил восемь голов и сделал 14 результативных передач.