The Sun: Виллиан отклонил 12-миллионное предложение из Китая

Вингер «Челси» Виллиан этим летом мог оказаться в «Шанхай Шэньхуа», сообщает The Sun.

По информации источника, китайский клуб предлагал бразильцу контракт с зарплатой 13 миллионов фунтов в год, а также квартиру и два автомобиля с личным водителем.

За самого футболиста «Шанхай Шэньхуа» был готов заплатить менее 18 миллионов фунтов, однако переговоров с «Челси» не понадобилось, поскольку Виллиан ответил отказом.