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    Ди Марцио: Де Лигт склоняется к переходу в «Ювентус»

    «Ювентус» стал фаворитом в борьбе за капитана «Аякса» Матейса де Лигта, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

    По информации источника, 19-летний голландец после неудачных переговоров с «ПСЖ» и «Барселоной» склоняется к переходу в туринский клуб.

    В ближайшее время спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи встретится с представителями «Аякса», чтобы обсудить условия трансфера.

    Ожидается, что сумма сделки составит 60-70 миллионов евро.

    • В сезоне-2018/19 де Лигт провел за «Аякс» 55 матчей, забил семь голов и сделал четыре результативные передачи.
    • Его контракт с амстердамским клубом рассчитан до 2021 года.

    Источник: Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио

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