Ди Марцио: Де Лигт склоняется к переходу в «Ювентус»

«Ювентус» стал фаворитом в борьбе за капитана «Аякса» Матейса де Лигта, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По информации источника, 19-летний голландец после неудачных переговоров с «ПСЖ» и «Барселоной» склоняется к переходу в туринский клуб.
В ближайшее время спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи встретится с представителями «Аякса», чтобы обсудить условия трансфера.
Ожидается, что сумма сделки составит 60-70 миллионов евро.
- В сезоне-2018/19 де Лигт провел за «Аякс» 55 матчей, забил семь голов и сделал четыре результативные передачи.
- Его контракт с амстердамским клубом рассчитан до 2021 года.