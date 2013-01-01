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    Хуммельс отказал «Манчестер Юнайтед» из-за неучастия команды в следующем розыгрыше ЛЧ

    В среду «Бавария» объявила о переходе защитника Матса Хуммельса в дортмундскую «Боруссию».

    Как сообщает Bild, у 30-летнего футболиста также было предложение от «Манчестер Юнайтед», но он его отклонил.

    Манкунианцы предлагали немецкому центрбеку более выгодные условия личного контракта – 12 миллионов евро в год вместо 10 миллионов в «Боруссии».

    Однако Хуммельс все равно отдал предпочтение дортмундцам, поскольку они сыграют в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

    «МЮ» финишировал в АПЛ на шестом месте и сможет принять участие только в Лиге Европы.

    Источник: Bild

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