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    «Бавария» объявила о переходе Хуммельса в «Боруссию» Д

    Защитник «Баварии» Матс Хуммельс продолжит карьеру в дортмундской «Боруссии». Об этом сообщил официальный твиттер мюнхенского клуба.

    По информации Transfermarkt, сумма трансфера составила 30,5 миллиона евро.

    • 30-летний футболист перешел в «Баварию» из «Боруссии» Д в 2016 году за 35 миллионов.
    • За это время немецкий хавбек провел в составе мюнхенцев 116 матчей, забил восемь голов и сделал девять результативных передач.

    Источник: Официальный сайт «Баварии»

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    Сегодня, 15:59
    Комментарии9
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      Рейтинг: +53

      RubinMF 1 час назад

      Ну и жаркий же прием его ждёт! Гётце уже это ощутил на себе. Но если игрой докажет то всё будет впоряде.

      0
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      Рейтинг: +2957

      dinar7777dinar 2 часа назад

      развод ! Не стоит он этих бабок !

      0
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      Рейтинг: +1062

      Фанат Рубина > dinar7777dinar 1 час назад

      пике ваш не стоит! и неймар 222
      а если уж ща последнего отдают то почему топ защ столько хотя бы стоить не может?

      4
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      Рейтинг: +421

      Tyler_Stark > Фанат Рубина 1 час назад

      Вроде и злоба берет от комментария, но все по делу сказано

      1
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      Рейтинг: +2957

      dinar7777dinar > Фанат Рубина 1 час назад

      а кто пике продает? да и по тому как играл пике раньше ХУМЕЛЬС И рядом не стоит !! а неймара барса не будет покупать . псж взяли это их обуза ! уже не раз официально барселона говорила и говорит что неймара в барсе больше не будет а остальное все дешевые утки для дебилов.

      0
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      Рейтинг: +842

      mig28 > dinar7777dinar 34 минуты назад

      кто из игроков стоит своих денег??!!

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      Рейтинг: +1062

      Фанат Рубина > dinar7777dinar 27 минут назад

      нет скорее всего бразилец ней вернется под в тень лео..
      а в париж проследуют ракитич, умтити, и какой нибудь дембеле + 100 000 000 млн именно про такую сделку сейчас говорят.
      и барса его как раз хочет..
      но ставит ему 1 условие публичное извинение перед клубом из за того что он решил уйти!

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      Рейтинг: +2957

      dinar7777dinar > mig28 18 минут назад

      Месси и Роналду.

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      Рейтинг: +2957

      dinar7777dinar > Фанат Рубина 17 минут назад

      Дешевые утки читаешь ? Бартомеу уже не раз сказал и в барсе что неймара в барсе не будет . В каталонии не любят предателей - фигу и Неймар .

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