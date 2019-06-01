«Бавария» объявила о переходе Хуммельса в «Боруссию» Д

Ну и жаркий же прием его ждёт! Гётце уже это ощутил на себе. Но если игрой докажет то всё будет впоряде.
Защитник «Баварии» Матс Хуммельс продолжит карьеру в дортмундской «Боруссии». Об этом сообщил официальный твиттер мюнхенского клуба.
По информации Transfermarkt, сумма трансфера составила 30,5 миллиона евро.
- 30-летний футболист перешел в «Баварию» из «Боруссии» Д в 2016 году за 35 миллионов.
- За это время немецкий хавбек провел в составе мюнхенцев 116 матчей, забил восемь голов и сделал девять результативных передач.