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    Манчини: «Недостаточно давили, выглядели уставшими, но заслужили победу»

    Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился впечатлениями от победы над сборной Боснии и Герцеговины в матче отбора Евро-2020 (2:1).

    «Все матчи трудные, особенно в концовке сезона. У Боснии много техничных футболистов, поэтому мы знали, что будет непросто.

    Возможно, мы играли слишком широко в первом тайме, но после перерыва значительно прибавили. Было непросто перевернуть матч вроде этого, и был риск с пропустить на контратаках. Но это то, что нам пришлось делать.

    Мы заслужили победу. Возможно, недостаточно давили и выглядели уставшими, но Италия всегда была футбольной страной мирового уровня. Невозможно проходить все этапы подготовки без перепадов, бывает – хорошо, иногда – похуже», – заявил итальянский специалист.

    • Теперь Италия занимает 1-е место с 12 очками в группе.
    • Босния и Герцеговина – на 5-м месте.

    Источник: Rai Sport

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