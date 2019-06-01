Манчини: «Недостаточно давили, выглядели уставшими, но заслужили победу»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился впечатлениями от победы над сборной Боснии и Герцеговины в матче отбора Евро-2020 (2:1).

«Все матчи трудные, особенно в концовке сезона. У Боснии много техничных футболистов, поэтому мы знали, что будет непросто.

Возможно, мы играли слишком широко в первом тайме, но после перерыва значительно прибавили. Было непросто перевернуть матч вроде этого, и был риск с пропустить на контратаках. Но это то, что нам пришлось делать.

Мы заслужили победу. Возможно, недостаточно давили и выглядели уставшими, но Италия всегда была футбольной страной мирового уровня. Невозможно проходить все этапы подготовки без перепадов, бывает – хорошо, иногда – похуже», – заявил итальянский специалист.