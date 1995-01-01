Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    2 Тест: с какой командой не работал тренер?
    Тест: с какой командой не работал тренер?
    3 Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?

    Ионов – о матче с Кипром: «В концовке уже экономили силы, играли не так интенсивно»

    Полузащитник сборной России Алексей Ионов прокомментировал результат матча квалификации Евро-2020 против Кипра (1:0).

    – Когда узнал, что выйду в стартовом составе, подумал только о том, что нам нужно победить в сегодняшнем матче. Главное было собраться. Понимал, что будет момент, и нужно будет его реализовать. Игра складывалась удачно для нас с первых минут, но не получалось забить долго.

    — Сегодня сборная России забила два гола из офсайда — с чем это связываете?

    — Может быть, торопились. Все было, в принципе, здорово.

    — Вы уходили с поля со льдом на ногах.

    — Со здоровьем все в порядке, просто устал немного. Можно сказать, что в концовке уже немного экономили силы, играли не так интенсивно. У соперника начали появляться опасные моменты, счет был скользким, так что было тяжело

    • Россия занимает второе место в таблице с 9 очками.
    • Кипр с 3 очками идет пятым.

    Полгода назад Оздоев вообще не играл и мог уйти из «Зенита». Сейчас он чемпион РПЛ и основной в сборной

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:51
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +207

      klimovich 14 минут назад

      Экономили силы на отпуск?

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79035
    #3
    Zenit-84
    77127
    #4
    zigbert
    71589
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru