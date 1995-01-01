Полузащитник сборной России Алексей Ионов прокомментировал результат матча квалификации Евро-2020 против Кипра (1:0).

– Когда узнал, что выйду в стартовом составе, подумал только о том, что нам нужно победить в сегодняшнем матче. Главное было собраться. Понимал, что будет момент, и нужно будет его реализовать. Игра складывалась удачно для нас с первых минут, но не получалось забить долго.

— Сегодня сборная России забила два гола из офсайда — с чем это связываете?

— Может быть, торопились. Все было, в принципе, здорово.

— Вы уходили с поля со льдом на ногах.

— Со здоровьем все в порядке, просто устал немного. Можно сказать, что в концовке уже немного экономили силы, играли не так интенсивно. У соперника начали появляться опасные моменты, счет был скользким, так что было тяжело

Россия занимает второе место в таблице с 9 очками.

Кипр с 3 очками идет пятым.

Полгода назад Оздоев вообще не играл и мог уйти из «Зенита». Сейчас он чемпион РПЛ и основной в сборной