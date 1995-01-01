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    Тренер Кипра: «Я бы хотел приблизить уровень своей команды к уровню сборной России»

    Главный тренер сборной Кипра Ран Бен-Шимон прокомментировал результат матча квалификации Евро-2020 против России (0:1).

    «Эту игру можно разделить на два тайма. В первом нам не повезло, но во втором мы поменяли тактику, сделали несколько замен, играли более аккуратно.

    Мы играли с очень качественной командой, поверьте, я очень хорошо рассмотрел вашу сборную со своего места на стадионе. Должен сказать, что я горжусь своей командой. То, что мы приехали в этот город и сыграли на этом великолепном стадионе — это для нас честь. Я хотел бы приблизить уровень качества своей команды к уровню сборной России», – сказал Бен-Шимон.

    • Россия занимает второе место в таблице с 9 очками.
    • Кипр с 3 очками идет пятым.

    Полгода назад Оздоев вообще не играл и мог уйти из «Зенита». Сейчас он чемпион РПЛ и основной в сборной

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +34

      DonBaton 38 минут назад

      На его месте я бы не делал таких заявлений,не стоит равняться на того,кто еле-еле смог хоть что-то забить

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      Рейтинг: +5766

      ivanthebest 47 минут назад

      В первом тайме по-моему только и отскакивали... Не знаю, более адекватным был бы счёт 3-0 в пользу наших.

      0
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      Рейтинг: +836

      Derzkiy1 58 минут назад

      Чуть чуть послабее наших

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      ...
      Рейтинг: +771

      movie > Derzkiy1 54 минуты назад

      ну да, скоро приблизятся

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