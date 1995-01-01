Тренер Кипра: «Я бы хотел приблизить уровень своей команды к уровню сборной России»

Главный тренер сборной Кипра Ран Бен-Шимон прокомментировал результат матча квалификации Евро-2020 против России (0:1).

«Эту игру можно разделить на два тайма. В первом нам не повезло, но во втором мы поменяли тактику, сделали несколько замен, играли более аккуратно.

Мы играли с очень качественной командой, поверьте, я очень хорошо рассмотрел вашу сборную со своего места на стадионе. Должен сказать, что я горжусь своей командой. То, что мы приехали в этот город и сыграли на этом великолепном стадионе — это для нас честь. Я хотел бы приблизить уровень качества своей команды к уровню сборной России», – сказал Бен-Шимон.

Россия занимает второе место в таблице с 9 очками.

Кипр с 3 очками идет пятым.

Полгода назад Оздоев вообще не играл и мог уйти из «Зенита». Сейчас он чемпион РПЛ и основной в сборной