Вратарь «Челси» и сборной Испании Кепа Аррисабалага прокомментировал выход в стартовом составе на матч квалификации Евро-2020 против Швеции (3:0).

Игра прошла в понедельник, 10 июня.

Для Кепы это был второй матч подряд в стартовом составе. В пятницу он вышел в старте на игру с Фарерскими Островами (4:1).

«Я удивился, потому что раньше это не было нормой. Я никогда не играл два матча подряд за Испанию. Если я сыграю еще в одном, то их будет уже три. Я очень счастлив.

Я продолжу работать, как я работал до сих пор, показывая максимум в клубе, чтобы тренер был уверен во мне. Кто бы ни вышел играть, он отыграет хорошо.

Конечно, я понимаю, что Давиду грустно. Мы все тренируемся, чтобы играть. Но потом решение остается за тренером и от вас зависит, хорошо ли вы ответите», – сказал Кепа.