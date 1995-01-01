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    Кепа – о выходе в старте сборной: «Я понимаю, что Де Хеа грустно. Но решение за тренером»

    Вратарь «Челси» и сборной Испании Кепа Аррисабалага прокомментировал выход в стартовом составе на матч квалификации Евро-2020 против Швеции (3:0).

    • Игра прошла в понедельник, 10 июня.
    • Для Кепы это был второй матч подряд в стартовом составе. В пятницу он вышел в старте на игру с Фарерскими Островами (4:1).

    «Я удивился, потому что раньше это не было нормой. Я никогда не играл два матча подряд за Испанию. Если я сыграю еще в одном, то их будет уже три. Я очень счастлив.

    Я продолжу работать, как я работал до сих пор, показывая максимум в клубе, чтобы тренер был уверен во мне. Кто бы ни вышел играть, он отыграет хорошо.

    Конечно, я понимаю, что Давиду грустно. Мы все тренируемся, чтобы играть. Но потом решение остается за тренером и от вас зависит, хорошо ли вы ответите», – сказал Кепа.

    • Кепа стал самым дорогим вратарем в мире, когда перешел из «Атлетика» в «Челси» за 71,6 миллиона фунтов.
    • В прошедшем сезоне АПЛ он провел 36 матчей и пропустил 39 голов. В 14 играх он не пропустил голов.

    Источник: Sky Sports

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