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    Дзюба: «В свободные дни часто остаюсь в Питере и получаю удовольствие»

    Форвард сборной России и «Зенита» Артем Дзюба рассказал о том, как полюбил Санкт-Петербург и почему для города важно проводить матчи Евро-2020.

    «Раньше вообще не любил Питер. Он казался мне каким-то пасмурным, хмурым, некрасивым. А сейчас, прожив там практически четыре года, скажу вам, что это потрясающий, прекрасный город – нереально красивый, нереально уютный, приятный.

    Его надо посетить каждому. Очень люблю Питер, мне нравится все, что там происходит, там родился мой младший сын.

    Это уже мой второй дом после Москвы. В свободные дни часто остаюсь в Питере и получаю удовольствие. И нет таких пробок, как в Москве. Все очень комфортно.

    Подружился там со многими людьми. На нашем новом стадионе потрясающая атмосфера: он всегда заполнен. Люблю большие арены, большие матчи. Это самое крутое, что может быть в футболе.

    Очень важно, что Питер примет матчи Евро-2020. Мы уже ощутили эту поддержку и понимаем, что значит играть при своем зрителе. Это дорогого стоит. Здесь большая ответственность, но и большой стимул, болельщики действительно наш двенадцатый игрок. Очень хотим, чтобы футбольный праздник снова вернулся в Россию, – сказал Дзюба.

    • Дзюба говорил в интервью, что хотел бы поиграть в Англии. Игрок допускает уход из «Зенита».
    • В сезоне-2018/19 нападающий сыграл за в 37 матчах, забил 13 голов и отдал 17 результативных передач.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +19537

      gol_kak_sokol 44 минуты назад

      А как же английский отстой из уютных городков в сравнении с удовольствием от города на Неве ? Флюгер. Весь этот дифирамб был напечатан только ради последнего абзаца.

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      Рейтинг: +642

      Борат 1 час назад

      да и хачей поменьше чем в белокаменной, но это только пока...

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      Рейтинг: +433

      Киркинитидец 1 час назад

      расшаркался Артемка!

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      Рейтинг: +5353

      mihail200606 1 час назад

      Нк главное не дойти до таких уловольствий как кокорин с мамаевым..

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