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    Дзюба: «Скажу без лукавства: Англия – это мечта. Расчет на команды уровня «Вест Хэма» и «Эвертона»

    Форвард «Зенита» Артем Дзюба высказался о возможном переходе в клуб АПЛ.

    – Китай? Не знаю, Англия меня больше прельщает. Но и Лига чемпионов тоже! Многие говорят мне, такой коллектив сейчас подобрался здесь, такая команда выстроилась, и рисковать этим... Повторюсь, многое зависит от руководства, что оно вообще скажет. И потом – какое предложение поступит из Англии.

    Одно дело, когда звал «Кардифф» – я сразу знал, что вернусь обратно с Паркинсоном. Сам понимаю, что расчет на команды уровня «Вест Хэма» и «Эвертона». Потому что есть первые пять-шесть команд в таблице – это сразу нет, даже если фантазировать. Что мне там делать – на гитаре играть? Хотя, как Льоренте я могу выходить на замену, цепляться за мячи, сбрасывать – удавалось мне и Смоллинга и Кэхилла продавливать, так что, думаю, в некоторых матчах я бы там картинку не испортил. Был бы Феллаини местного масштаба!

    – Что для вас сейчас первично?

    – 50 на 50. Скажу без лукавства, Англия – это мечта. И опасность определенная – ни у кого, кто туда уехал, не получилось. Опять же – вызов, а вдруг у меня получится?

    – Если это будет не топ-4 или топ-5, а вы будете зарабатывать меньше, чем в «Зените», учитывая налоги?

    – Возможно, но все относительно. Там клубы столько получают за телевизионные права, что могут себе позволить – даже судя по прошлогодним разговорам. Чуть-чуть совсем уступаешь. Ради Англии я на это готов.

    – Даже ради условных «Эвертона» и «Вест Хэма»?

    – Ничего себе «даже»! Да. Во-первых, «Вест Хэм» – это хорошая команда, опять же Лондон, почему нет? «Эвертон» – тоже интересно, мерсисайдское дерби с «Ливерпулем». Скажу Клоппу – а вот и я! С другой стороны, я очень в Петербурге прижился.

    – Что такое Ливерпуль по сравнению с Петербургом?

    – Не в городах величие – в людях. Там, где я окажусь, уже будет вечеринка. Позову всех близких друзей, семью. Но вообще много сомнений, надо будет хорошо подумать. Пока я так хорохорюсь, но решение должно быть взвешенным.

    • По информации «СЭ», игрок может перейти в «Вулверхэмптон».
    • В сезоне-2018/19 30-летний нападающий сыграл за «Зенит» в 37 матчах, забил 13 голов и отдал 17 результативных передач.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    31.05.2019 02:17
    Комментарии33
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      Рейтинг: +66

      Жуков А 20 часов назад

      Вот что то сразу приходит на ум: фантазер, ты меня называла

      0
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      Рейтинг: +419

      В даль смотрящий 21 час назад

      Пусть попробует, если Мендеш пристроит. Потом нам будет рассказывать байки про АПЛ, как тренеры дают установку на игру, кто тренеришка, а кто бизнесмен.

      2
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      Рейтинг: +75

      Константинн 31 мая, 15:31

      Что то Дзюба ты реально размечтался, твой уровень Ньюпорт, Йовил, Олдхэм и т.д, короче вторая лига и то не факт что основа. Тебя там заменят после первого касания мяча. Играй в зените пока не выпнут.

      0
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      Рейтинг: +56

      olmok 31 мая, 15:31

      англия мечта а китай это бабло вот и выбирай

      0
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      Рейтинг: +620

      Мы ЦСКА 31 мая, 15:26

      вот он весь патриотизм !!! люблю Россию, но мечтаю об Англии! ФК Серпухов твой предел, мечтатель

      0
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      Рейтинг: +71233

      zigbert 31 мая, 15:07

      На заморскую икру потянуло.

      4
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      Рейтинг: +4791

      prezent2017 31 мая, 14:19

      Иди в Ливер, Тёма! Там из тебя Клоп .... сделает.

      0
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      Рейтинг: +986

      FRZZ 31 мая, 13:39

      Не подтянешь даже Вест Хэма.

      1
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      Рейтинг: +295

      Victor.Vings > FRZZ 17 часов назад

      А по мне норм, в Вестхэме или Ньюкасле вполне смог бы на замену выходить, хотя-бы при угловых побороться с защитниками.

      0
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      Рейтинг: +8

      f00t 31 мая, 11:48

      50% давит жена уехать в Англию.А так скорее в регби больше получится.

      2
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      Рейтинг: +69

      aviator117 31 мая, 11:13

      Дзюба - игрочишка!

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