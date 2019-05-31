Форвард «Зенита» Артем Дзюба высказался о возможном переходе в клуб АПЛ.

– Китай? Не знаю, Англия меня больше прельщает. Но и Лига чемпионов тоже! Многие говорят мне, такой коллектив сейчас подобрался здесь, такая команда выстроилась, и рисковать этим... Повторюсь, многое зависит от руководства, что оно вообще скажет. И потом – какое предложение поступит из Англии.

Одно дело, когда звал «Кардифф» – я сразу знал, что вернусь обратно с Паркинсоном. Сам понимаю, что расчет на команды уровня «Вест Хэма» и «Эвертона». Потому что есть первые пять-шесть команд в таблице – это сразу нет, даже если фантазировать. Что мне там делать – на гитаре играть? Хотя, как Льоренте я могу выходить на замену, цепляться за мячи, сбрасывать – удавалось мне и Смоллинга и Кэхилла продавливать, так что, думаю, в некоторых матчах я бы там картинку не испортил. Был бы Феллаини местного масштаба!

– Что для вас сейчас первично?

– 50 на 50. Скажу без лукавства, Англия – это мечта. И опасность определенная – ни у кого, кто туда уехал, не получилось. Опять же – вызов, а вдруг у меня получится?

– Если это будет не топ-4 или топ-5, а вы будете зарабатывать меньше, чем в «Зените», учитывая налоги?

– Возможно, но все относительно. Там клубы столько получают за телевизионные права, что могут себе позволить – даже судя по прошлогодним разговорам. Чуть-чуть совсем уступаешь. Ради Англии я на это готов.

– Даже ради условных «Эвертона» и «Вест Хэма»?

– Ничего себе «даже»! Да. Во-первых, «Вест Хэм» – это хорошая команда, опять же Лондон, почему нет? «Эвертон» – тоже интересно, мерсисайдское дерби с «Ливерпулем». Скажу Клоппу – а вот и я! С другой стороны, я очень в Петербурге прижился.

– Что такое Ливерпуль по сравнению с Петербургом?

– Не в городах величие – в людях. Там, где я окажусь, уже будет вечеринка. Позову всех близких друзей, семью. Но вообще много сомнений, надо будет хорошо подумать. Пока я так хорохорюсь, но решение должно быть взвешенным.