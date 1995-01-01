Классон из-за травмы заменен в матче Испания – Швеция

Сборная Швеции играет в гостях с испанцами в рамках встречи четвертого тура квалификации Евро-2020 (0:0, перерыв).

На 27-й минуте полузащитник Виктор Классон получил травму и уступил место на поле Якобу Йоханссону.

Ожидается, что после матча пресс-служба шведов сообщит о характере повреждения 27-летнего игрока «Краснодара» и сроках его восстановления.

В прошлом сезоне Классон забил 15 голов и отдал 10 ассистов в 42-х матчах чемпионата России. Команда Мурада Мусаева завершила сезон на третьем месте в турнирной таблице.