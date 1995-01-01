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    Классон из-за травмы заменен в матче Испания – Швеция

    Сборная Швеции играет в гостях с испанцами в рамках встречи четвертого тура квалификации Евро-2020 (0:0, перерыв).

    На 27-й минуте полузащитник Виктор Классон получил травму и уступил место на поле Якобу Йоханссону.

    Ожидается, что после матча пресс-служба шведов сообщит о характере повреждения 27-летнего игрока «Краснодара» и сроках его восстановления.

    В прошлом сезоне Классон забил 15 голов и отдал 10 ассистов в 42-х матчах чемпионата России. Команда Мурада Мусаева завершила сезон на третьем месте в турнирной таблице.

    • Швеция с 7 очками занимает 2 место в отборочной группе B, испанцы лидируют с 9.
    • Следить за событиями встречи в Мадриде можно в онлайне «Бомбардира».

    Источник: «Бомбардир»

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