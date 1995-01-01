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    Ложный замах Нойера в матче с Белоруссией – финт дня по версии УЕФА

    Сборная Германии обыграла Белоруссию (2:0) в матче квалификации на чемпионат Европы 2020-го года.

    Во вчерашнем матче голами отметились полузащитники Лерой Сане и Марко Ройс.

    Вратарь Мануэль Нойер по ходу встречи дважды обыграл хавбека Юрия Ковалева за пределами штрафной. УЕФА признал ложный замах 33-летнего игрока «Баварии» финтом дня.

    • В прошлом сезоне Нойер провел 38 матча на клубном уровне. Команда Нико Ковача выиграла Бундеслигу и Кубок Германии.
    • В Лиге чемпионов мюнхенский клуб вылетел от будущего победителя «Ливерпуля» (1:3) на стадии 1/8 финала. В ответном матче противостояния Нойер стал 6 вратарем в истории турнира, проведшим 100 матчей.

    Источник: Официальный твиттер УЕФА

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