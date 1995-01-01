Ложный замах Нойера в матче с Белоруссией – финт дня по версии УЕФА

У нас дзюба так не сможет...
Сборная Германии обыграла Белоруссию (2:0) в матче квалификации на чемпионат Европы 2020-го года.
Во вчерашнем матче голами отметились полузащитники Лерой Сане и Марко Ройс.
Вратарь Мануэль Нойер по ходу встречи дважды обыграл хавбека Юрия Ковалева за пределами штрафной. УЕФА признал ложный замах 33-летнего игрока «Баварии» финтом дня.
- В прошлом сезоне Нойер провел 38 матча на клубном уровне. Команда Нико Ковача выиграла Бундеслигу и Кубок Германии.
- В Лиге чемпионов мюнхенский клуб вылетел от будущего победителя «Ливерпуля» (1:3) на стадии 1/8 финала. В ответном матче противостояния Нойер стал 6 вратарем в истории турнира, проведшим 100 матчей.
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— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 10 июня 2019 г.