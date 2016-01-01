Дзюба: «Я никогда не сдамся. Пусть хоть весь мир отвернется, а такое случалось со мной не раз, ничего страшного»

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба заявил, что с детства привык никогда не сдаваться. Футболист отметил, что от него ни раз отворачивался весь мир.

– Вы начали чемпионат мира на скамейке, до этого «Зенит» отдавал вас в аренду. Нравится ли вам добиваться успеха вопреки ожиданиям?

– Люди часто не замечают, когда у тебя все хорошо и ты побеждаешь. Но когда приходится уходить и начинать свой путь заново, многие в тебя не верят, думают, что ты сломаешься. В какие-то моменты приходилось закусить удила, ведь я человек, который никогда не сдастся. Это у меня с детства, так есть и так будет.

Сдаться проще всего. Пусть хоть весь мир отвернется, а такое уже случалось со мной не раз. Ничего страшного. Есть близкие люди, которые всегда рядом. А это дороже, чем все остальное. Мнение общества часто меняется: сегодня так, уже завтра по-другому. Нужно идти своей дорогой и верить в себя.