«Расписывайся везде!». Дзюба оставил автограф на животе у болельщика

Нападающий сборной России Артем Дзюба раздавал автографы во время визита в Саранск, где команда сыграла матч третьего тура отбора Евро-2020 против Сан-Марино (9:0). Форвард забил четыре мяча.

В частности, футболист расписался у одного болельщика на животе. Видео общения Дзюбы с болельщиками доступно ниже.

Дзюба опередил Андрея Аршавина и Валерия Карпина по числу голов за сборную.

и по числу голов за сборную. Летом футболист может перейти в клуб АПЛ.

Дзюба – действующий чемпион России.