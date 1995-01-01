«Расписывайся везде!». Дзюба оставил автограф на животе у болельщика

Дзюба ещё не вернулся с ЧМ-2018...)
Нападающий сборной России Артем Дзюба раздавал автографы во время визита в Саранск, где команда сыграла матч третьего тура отбора Евро-2020 против Сан-Марино (9:0). Форвард забил четыре мяча.
В частности, футболист расписался у одного болельщика на животе. Видео общения Дзюбы с болельщиками доступно ниже.
- Дзюба опередил Андрея Аршавина и Валерия Карпина по числу голов за сборную.
- Летом футболист может перейти в клуб АПЛ.
- Дзюба – действующий чемпион России.
twit text
— Сборная России (@TeamRussia) 9 июня 2019 г.