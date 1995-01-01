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    «Расписывайся везде!». Дзюба оставил автограф на животе у болельщика

    Нападающий сборной России Артем Дзюба раздавал автографы во время визита в Саранск, где команда сыграла матч третьего тура отбора Евро-2020 против Сан-Марино (9:0). Форвард забил четыре мяча.

    В частности, футболист расписался у одного болельщика на животе. Видео общения Дзюбы с болельщиками доступно ниже.

    Источник: Твиттер сборной России

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    Сегодня, 14:22
    Комментарии1
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      Рейтинг: +13015

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Дзюба ещё не вернулся с ЧМ-2018...)

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