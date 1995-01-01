Гризманн – после матча с Турцией: «Нет понимания, что случилось»

Случилось то,что Вас поимели...., бывает ))!
Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн дал комментарий после матча третьего тура отбора Евро-2020 против Турции (0:2). Игрок не понимает произошедшее.
«Нет понимания, что случилось. Мы отклонились от плана на матч. Не создали почти ни одного момента, ни разу не пробили в створ. Выглядели плохо, ошибались в простых ситуациях», – цитирует футболиста GFFN.
- Турция возглавляет отборочную группу, Франция идет второй.
- Французы – действующие чемпионы мира.
- Ближайший соперник Франции – Андорра.