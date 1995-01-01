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    Гризманн – после матча с Турцией: «Нет понимания, что случилось»

    Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн дал комментарий после матча третьего тура отбора Евро-2020 против Турции (0:2). Игрок не понимает произошедшее.

    «Нет понимания, что случилось. Мы отклонились от плана на матч. Не создали почти ни одного момента, ни разу не пробили в створ. Выглядели плохо, ошибались в простых ситуациях», – цитирует футболиста GFFN.

    • Турция возглавляет отборочную группу, Франция идет второй.
    • Французы – действующие чемпионы мира.
    • Ближайший соперник Франции – Андорра.

    Источник: GFFN

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    Сегодня, 12:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +11002

      ВетеR 29 минут назад

      Случилось то,что Вас поимели...., бывает ))!

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