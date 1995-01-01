Гризманн – после матча с Турцией: «Нет понимания, что случилось»

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн дал комментарий после матча третьего тура отбора Евро-2020 против Турции (0:2). Игрок не понимает произошедшее.

«Нет понимания, что случилось. Мы отклонились от плана на матч. Не создали почти ни одного момента, ни разу не пробили в створ. Выглядели плохо, ошибались в простых ситуациях», – цитирует футболиста GFFN.