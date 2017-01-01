Вратарь сборной Сан-Марино Бенедеттини – российским фанатам: «Обнимаю каждого из вас. Хотел бы ответить всем»

Вратарь Сан-Марино Элиа Бенедеттини отлично провел встречу и
если бы не он, то счет был бы раза в два больше.
Голкипер сборной Сан-Марино Элиа Бенедеттини оставил заметку в инстаграме после матча третьего тура отбора Евро-2020 против россиян (0:9). Игрок поблагодарил российских болельщиков за поддержку.
«Спасибо российским фанатам. Ваши сообщения сделали вечер более приятным. Я бы хотел всем ответить, но это нереально. Обнимаю каждого из вас», – написал футболист.
- Россияне занимают в отборочной группе второе место.
- Сан-Марино замыкает группу, не забив за три игры ни одного гола.
- Ближайший матч россияне проведут 11 июня – против Кипра.