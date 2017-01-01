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    Вратарь сборной Сан-Марино Бенедеттини – российским фанатам: «Обнимаю каждого из вас. Хотел бы ответить всем»

    Голкипер сборной Сан-Марино Элиа Бенедеттини оставил заметку в инстаграме после матча третьего тура отбора Евро-2020 против россиян (0:9). Игрок поблагодарил российских болельщиков за поддержку.

    «Спасибо российским фанатам. Ваши сообщения сделали вечер более приятным. Я бы хотел всем ответить, но это нереально. Обнимаю каждого из вас», – написал футболист.

    • Россияне занимают в отборочной группе второе место.
    • Сан-Марино замыкает группу, не забив за три игры ни одного гола.
    • Ближайший матч россияне проведут 11 июня – против Кипра.

    Источник: Инстаграм Элиа Бенедеттини

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    Сегодня, 12:38
    Комментарии7
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      Рейтинг: +8715

      vladimir-7 17 минут назад

      Вратарь Сан-Марино Элиа Бенедеттини отлично провел встречу и
      если бы не он, то счет был бы раза в два больше.

      1
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      Рейтинг: +3956

      Агасфер 21 минуту назад

      Молодец.Кстати,единственное,что вызвало у меня досаду,что никто из наших игроков не поддержал этого отличного голкипера после матча и не поблагодарил его за игру.Это упрёк прежде всего пробездельничавшему весь матч Гильерме.Охаеваемый неоднократно всеми Акинфеев сделал бы это однозначно.

      2
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      ...
      Рейтинг: +8715

      vladimir-7 > Агасфер 13 минут назад

      Правильно, я тоже заметил, что наши игроки не поддержали
      этого вратаря.

      0
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      Рейтинг: +916

      Bozigit 38 минут назад

      хороший вратарь

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +353

      Boeung777 44 минуты назад

      Да, вратарь - единственный игрок, заслуживающий уважения.

      2
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      ...
      Рейтинг: +1385

      VSt > Boeung777 36 минут назад

      Да все они заслуживают уважения. Вратарь - единственный профессионал. Все остальные в команде студенты и работяги, которые после смены еще и в футбол играть пытаются.
      Вратарь, конечно, вчера напрыгался. Бедолага. Ему человеческого сочувствия больше всего.

      3
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      Рейтинг: +6058

      Skull_Boy 51 минуту назад

      Хороший кипер, только со сборной не повезло

      3
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