Роналду попросил остановить автобус сборной, чтобы сфотографироваться с 11-летним ребенком

Ми-ми-ми
Сборная Португалии провела тренировку перед матчем финала Лиги наций, после чего поехала в отель на автобусе. Около стадиона, где проходило занятие, стоял 11-летний мальчик с плакатом: «Криштиану Роналду, обними меня».
Форвард заметил ребенка и попросил водителя автобуса остановиться. Потом игрок пригласил мальчика в салон и сфотографировался с ним.
A Bola сообщает, что ребенка зовут Эдуардо Морейра, он болен лейкемией.
- В воскресенье, 9 июня, Португалия сыграет с Голландией в финале Лиги наций.
- Матч начнется в 21:45 по московскому времени.
¡ENORME GESTO DE CR7! Cristiano Ronaldo hizo parar el micro de Portugal al ver a este niño y lo hizo subir para sacarse una foto con él. pic.twitter.com/xmoWz92FyM— SportsCenter (@SC_ESPN) June 8, 2019