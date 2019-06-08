Роналду попросил остановить автобус сборной, чтобы сфотографироваться с 11-летним ребенком

Сборная Португалии провела тренировку перед матчем финала Лиги наций, после чего поехала в отель на автобусе. Около стадиона, где проходило занятие, стоял 11-летний мальчик с плакатом: «Криштиану Роналду, обними меня».

Форвард заметил ребенка и попросил водителя автобуса остановиться. Потом игрок пригласил мальчика в салон и сфотографировался с ним.

A Bola сообщает, что ребенка зовут Эдуардо Морейра, он болен лейкемией.

В воскресенье, 9 июня, Португалия сыграет с Голландией в финале Лиги наций.

Матч начнется в 21:45 по московскому времени.