Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    2 Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    3 Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?

    Роналду попросил остановить автобус сборной, чтобы сфотографироваться с 11-летним ребенком

    Сборная Португалии провела тренировку перед матчем финала Лиги наций, после чего поехала в отель на автобусе. Около стадиона, где проходило занятие, стоял 11-летний мальчик с плакатом: «Криштиану Роналду, обними меня».

    Форвард заметил ребенка и попросил водителя автобуса остановиться. Потом игрок пригласил мальчика в салон и сфотографировался с ним.

    A Bola сообщает, что ребенка зовут Эдуардо Морейра, он болен лейкемией.

    • В воскресенье, 9 июня, Португалия сыграет с Голландией в финале Лиги наций.
    • Матч начнется в 21:45 по московскому времени.

    Источник: A Bola

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:28
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2543

      Yev 1 час назад

      Ми-ми-ми

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79035
    #3
    Zenit-84
    77127
    #4
    zigbert
    71529
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru