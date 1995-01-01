Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    2 Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    3 Тест: угадайте футболиста по улыбке
    Тест: угадайте футболиста по улыбке

    Дешам – о поражении от Турции: «Мы получили хорошую пощечину»

    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал результат матча квалификации Евро-2020 против Турции (0:2).

    «Когда коллективное выступление такое, то тут нет ничего позитивного. Это не был матч против команды, которая играла так, как она хотела играть. Мы не были в игре. Даже если мы чемпионы мира, мы не можем рассчитывать ни на что. Сегодня мы получили хорошую пощечину.

    Мы можем анализировать игру. Через три дня нас ждет матч. Нечего добавить кроме подавлений Турции», – сказал Дешам.

    • Франция занимает второе место в группе Н с 6 очками. Турция поднялась на первое место, набрав 9 очков.
    • Французы ни разу не пробили в створ ворот в матче.

    Источник: L'Equipe

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:21
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79035
    #3
    Zenit-84
    77127
    #4
    zigbert
    71529
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru