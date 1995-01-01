Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал результат матча квалификации Евро-2020 против Турции (0:2).

«Когда коллективное выступление такое, то тут нет ничего позитивного. Это не был матч против команды, которая играла так, как она хотела играть. Мы не были в игре. Даже если мы чемпионы мира, мы не можем рассчитывать ни на что. Сегодня мы получили хорошую пощечину.

Мы можем анализировать игру. Через три дня нас ждет матч. Нечего добавить кроме подавлений Турции», – сказал Дешам.