Тренер Сан-Марино: «Если оценивать силу сборных по шкале от 1 до 10, то я бы дал России оценку 11»

Главный тренер сборной Сан-Марино Франко Варрелла высказался о предстоящем матче квалификации Евро-2020 против России.

– Интересно сыграть против команды, имеющей такой опыт выступления на самом высоком уровне и против футболистов, имеющих опыт выступления в Лиге чемпионов. Мне кажется, нужно начать с того, что для Сан-Марино уже приехать сюда – большое достижение. Нам предстоит играть с одной из лучших команд мира. Главное противостояние будет на поле. Многим кажется, что наша миссия невыполнима, но мы постараемся опровергать это утверждение.

– Чего больше опасаются игроки? Уровня соперника?

– Вопрос о страхах имеет свои ограничения.Свою сборную я не боюсь: я знаю, что игроки, которые выйдут на поле, готовы выступать на самом высоком уровне и играть с соперником любого уровня сложности.

Я могу так сказать: если оценивать силу сборных по шкале от 1 до 10, то я бы дал России оценку 11. Возможно, спортивная злость оставит игроков сборной России в матче с нами, тогда наша задача станет чуточку попроще.

– Какой результат устроит вашу команду?

– Сложно думать в цифрах. Я предпочитаю идет результат в действиях игроков. Надеюсь, нашей сборной удастся дать бой сборной России. Знаете, как животное, которое заведомо слабее противника, старается помучить его, не уступать сразу.

Так и нам бы хотелось заставить понервничать соперника, тогда я буду доволен. Можно сказать, что мы будем мангустом, который будет сражаться с королевской коброй.