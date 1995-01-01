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    Гилерме: «У Дзюбы нет качеств, чтобы быть вратарем. Он очень медленный»

    Голкипер сборной России Гилерме рассказал о тренировках в национальной команде и заявил, что нападающий Артем Дзюба не сможет стать вратарем.

    На вчерашнем тренировочном занятии сборной форвард встал в ворота. Он отбивал удары из-за штрафной площади и пенальти.

    В рамках квалификации к Евро-2020 россияне 8 июня сыграют в Саранске с Сан-Марино, а 11-го числа примут Кипр в Нижнем Новгороде.

    – Отличается ли подготовка, когда в составе четыре вратаря?

    – Нет, нагрузка одинаковая, зато можно работать по парам.

    – Уже знаете, кто сыграет с Сан-Марино и Кипром?

    – Пока никто не знает, кто выйдет в стартовом составе.

    – Часть игроков перед тренировкой идет в тренажерный зал, часть – нет. Как это определяется?

    – Есть игроки, которые любят делать упражнения для профилактики. Я сам за час до тренировки прихожу в зал.

    – Как вам тренировки с Сергеем Песьяковым?

    – Игрок, который попадает в сборную, не просто так здесь находится. Значит, у него есть нужные качества. Всегда приятно работать с такими футболистами.

    – Дзюба у вас берет уроки вратарского мастерства?

    – Он не может быть голкипером. Нет нужных для вратаря качеств, ха-ха. Дзюба очень медленный.

    – С Акинфеевым связь держите?

    – Нет, никакой связи нет. Но мы знаем, что он всегда нас поддерживает. Читаю интервью, что он дает. Игорь всегда выражает поддержку.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:31
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +344

      Аденн 2 часа назад

      ха-ха. всё верно медленный и деревянный, да дзюпа вооПще не футболист.

      0
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      Рейтинг: +12988

      DOCTOR PENALTY 3 часа назад

      И не только вратарём.

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