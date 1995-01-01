Гилерме: «У Дзюбы нет качеств, чтобы быть вратарем. Он очень медленный»

Голкипер сборной России Гилерме рассказал о тренировках в национальной команде и заявил, что нападающий Артем Дзюба не сможет стать вратарем.

На вчерашнем тренировочном занятии сборной форвард встал в ворота. Он отбивал удары из-за штрафной площади и пенальти.

В рамках квалификации к Евро-2020 россияне 8 июня сыграют в Саранске с Сан-Марино, а 11-го числа примут Кипр в Нижнем Новгороде.

– Отличается ли подготовка, когда в составе четыре вратаря?

– Нет, нагрузка одинаковая, зато можно работать по парам.

– Уже знаете, кто сыграет с Сан-Марино и Кипром?

– Пока никто не знает, кто выйдет в стартовом составе.

– Часть игроков перед тренировкой идет в тренажерный зал, часть – нет. Как это определяется?

– Есть игроки, которые любят делать упражнения для профилактики. Я сам за час до тренировки прихожу в зал.

– Как вам тренировки с Сергеем Песьяковым?

– Игрок, который попадает в сборную, не просто так здесь находится. Значит, у него есть нужные качества. Всегда приятно работать с такими футболистами.

– Дзюба у вас берет уроки вратарского мастерства?

– Он не может быть голкипером. Нет нужных для вратаря качеств, ха-ха. Дзюба очень медленный.

– С Акинфеевым связь держите?

– Нет, никакой связи нет. Но мы знаем, что он всегда нас поддерживает. Читаю интервью, что он дает. Игорь всегда выражает поддержку.

twit text — Сборная России (@TeamRussia) 4 июня 2019 г.