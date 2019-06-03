На матчи сборной России в Саранске и Нижнем Новгороде проданы почти все билеты

Болельщики выкупили почти все билеты на домашние матчи сборной России против Сан-Марино и Кипра в отборе к Евро-2020. Об этом сообщил руководитель коммерческого департамента РФС Владимир Карпович.

«В продаже на каждом из стадионов осталось по две-три тысячи билетов. В принципе, мы можем вести речь о полной заполняемости стадионов на ближайшие матчи сборной России, но это лишь прогноз.

Думаю, что информация о точном количестве проданных билетов появится в дни матчей», – сказал Карпович.