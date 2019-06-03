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    На матчи сборной России в Саранске и Нижнем Новгороде проданы почти все билеты

    Болельщики выкупили почти все билеты на домашние матчи сборной России против Сан-Марино и Кипра в отборе к Евро-2020. Об этом сообщил руководитель коммерческого департамента РФС Владимир Карпович.

    «В продаже на каждом из стадионов осталось по две-три тысячи билетов. В принципе, мы можем вести речь о полной заполняемости стадионов на ближайшие матчи сборной России, но это лишь прогноз.

    Думаю, что информация о точном количестве проданных билетов появится в дни матчей», – сказал Карпович.

    • Встреча россиян с Сан-Марино пройдет 8 июня в Саранске на «Мордовия Арене» (вместимость – 44 тысячи человек).
    • Игра Россия – Кипр состоится 11 числа на стадионе «Нижний Новгород» (вместимость – 45 тысяч зрителей).
    • После двух туров национальная российская команда занимает второе место в группе I, имея три очка в активе.

    Источник: ТАСС

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    03.06.2019 15:19
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