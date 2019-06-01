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    Антон Миранчук: «Каково без отпуска? Нормально. В Европе многие работают в таком режиме. Надо привыкать»

    Полузащитник «Локомотива» и сборной России Антон Миранчук перед матчами отбора к Евро-2020 с Сан-Марино (8 июня) и Кипром (11 июня) заявил, что не беспокоится по поводу отсутствия отпуска после завершения сезона.

    Последнюю игру железнодорожники провели 26 мая. Спустя несколько дней национальная команда начала сбой сбор на базе в Новогорске.

    «Со здоровьем все хорошо, второй день уже в общей группе. Цели забить больше всех мячей нет, для меня больше значат победы команды. Забивать приятно, тем самым помогая команде.

    Каково без отпуска? Нормально, прошлым летом было почти то же самое. В Европе многие так работают и работают в этом режиме, надо привыкать. Мы молодые, здоровье есть. Почему нет. Зачем вообще говорить об отпуске? Мы футболисты, нам главное играть.

    С каждым соперником надо играть на 100% и брать очки. Загадывать сейчас, сколько кто забьет и пропустит… Мы будем выполнять задачу тренера, играть на победу и делать все от нас зависящее.

    Интересно ли будет сыграть на стадионе в Саранске? Все новые поля хорошие, стадионы красивые. На новых аренах всегда интересно.

    Информация о соперниках – это не мое дело. Сравнить трудно, потому что никого из соперников я в деле не видел», – сказал Миранчук.

    В сезоне-2018/19 Миранчук провел за «Локомотив» 39 матчей, забил 16 голов и сделал три результативные передачи.

    Источник: Sport24

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    01.06.2019 15:59
    Комментарии4
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      Рейтинг: +236

      Lilipyt 15 часов назад

      Иры против Кипра и Сан-Марино можно считать как тренировочный день. После месяц свободного полета или это не отпуск?! Подобного рода статьи всплывают как оправдания к поражению:" Ну вот весь год играли без перерыва на несколько фронтов и поэтому такие уставшие и не собранные". Подобного рода вопросы это тупизм конкретный.

      0
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      Рейтинг: +2692

      mdu86 > Lilipyt 3 часа назад

      О каком месяце отдыха ты тут пишешь? Игра против Кипра 11 июня, а уже 18 июня Локомотив собирается на медосмотр...

      1
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      Рейтинг: +223

      Сенситив 19 часов назад

      какой ещё отпуск энти миллионэрам, они в чемпе на играх отдыхают, ходят по полю пешком, да всю зиму не играют, разминаюца на кипрах, испаниях, в эмиратах и проч. потом все удивляюца, что они быстро устают, футбалёры хреновы, не то что отпуск, их кормить через раз надо, может будут шевелица, хотя врятли, уже привыкли и легионеров к игре с прохладцей ещё приучают, потому футбол наш и не растет, как-то так...))

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      Рейтинг: +8676

      vladimir-7 20 часов назад

      Отпуск проведет Антон, сидя на лавке запасных.

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