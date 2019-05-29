Игнатьев пропустит июньские матчи квалификации Евро-2020 из-за травмы

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев не приедет в расположение сборной России из-за травмы. У футболиста повреждение коленного сустава, из-за которого он не сыграл в заключительных турах РПЛ. Тренерский штаб сборной решил не вызывать футболиста на июньские матчи.
Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук продолжает восстанавливаться после травмы голеностопа. На официальном сайте РФС сообщается, что травма «незначительная».
- Россия 8 июня сыграет с Сан-Марино, 11 июня – с Кипром.
- Сбор российской команды начнется 30 мая.
Новый состав сборной России. Есть Комличенко, Сутормин и даже Меркулов