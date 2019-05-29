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    Игнатьев пропустит июньские матчи квалификации Евро-2020 из-за травмы

    Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев не приедет в расположение сборной России из-за травмы. У футболиста повреждение коленного сустава, из-за которого он не сыграл в заключительных турах РПЛ. Тренерский штаб сборной решил не вызывать футболиста на июньские матчи.

    Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук продолжает восстанавливаться после травмы голеностопа. На официальном сайте РФС сообщается, что травма «незначительная».

    • Россия 8 июня сыграет с Сан-Марино, 11 июня – с Кипром.
    • Сбор российской команды начнется 30 мая.

    Новый состав сборной России. Есть Комличенко, Сутормин и даже Меркулов

    Источник: Официальный сайт РФС

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    29.05.2019 20:34
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