Игнатьев пропустит июньские матчи квалификации Евро-2020 из-за травмы

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев не приедет в расположение сборной России из-за травмы. У футболиста повреждение коленного сустава, из-за которого он не сыграл в заключительных турах РПЛ. Тренерский штаб сборной решил не вызывать футболиста на июньские матчи.

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук продолжает восстанавливаться после травмы голеностопа. На официальном сайте РФС сообщается, что травма «незначительная».

Россия 8 июня сыграет с Сан-Марино, 11 июня – с Кипром.

Сбор российской команды начнется 30 мая.

Новый состав сборной России. Есть Комличенко, Сутормин и даже Меркулов