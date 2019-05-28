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    Расходы РФС за 2018 год превысили доходность на 43 миллиона

    РФС представил отчет о деятельности организации. Суммарно дефицит бюджета составил 43 миллиона рублей.

    Суммарная прибыль составила 4 миллиарда 535 миллионов рублей, расходы – 4 миллиарда 578 миллионов.

    Доходы в процентах:

    45% – призовые за турниры и целевые поступления;
    8% – продажи коммерческих прав;
    7% – права на телетрансляции;
    3% – прочие доходы и поступления.

    Расходы в процентах:

    53% – обеспечение и организация матчей сборной России;
    12% – программы развития;
    6% – спортивные мероприятия;
    5% – судейство и инспектирование;
    23% – прочие расходы.

    Источник: «Sport 24»

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    Сегодня, 10:20
    Комментарии1
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      Рейтинг: +895

      Фанат Рубина 13 минут назад

      23% – прочие расходы.
      ну ка по подробнее опишите!
      кто сколько по карманам раскидал?

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