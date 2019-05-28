Расходы РФС за 2018 год превысили доходность на 43 миллиона

23% – прочие расходы.
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РФС представил отчет о деятельности организации. Суммарно дефицит бюджета составил 43 миллиона рублей.
Суммарная прибыль составила 4 миллиарда 535 миллионов рублей, расходы – 4 миллиарда 578 миллионов.
Доходы в процентах:
45% – призовые за турниры и целевые поступления;
8% – продажи коммерческих прав;
7% – права на телетрансляции;
3% – прочие доходы и поступления.
Расходы в процентах:
53% – обеспечение и организация матчей сборной России;
12% – программы развития;
6% – спортивные мероприятия;
5% – судейство и инспектирование;
23% – прочие расходы.