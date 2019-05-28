Расходы РФС за 2018 год превысили доходность на 43 миллиона

РФС представил отчет о деятельности организации. Суммарно дефицит бюджета составил 43 миллиона рублей.

Суммарная прибыль составила 4 миллиарда 535 миллионов рублей, расходы – 4 миллиарда 578 миллионов.

Доходы в процентах:

45% – призовые за турниры и целевые поступления;

8% – продажи коммерческих прав;

7% – права на телетрансляции;

3% – прочие доходы и поступления.

Расходы в процентах:

53% – обеспечение и организация матчей сборной России;

12% – программы развития;

6% – спортивные мероприятия;

5% – судейство и инспектирование;

23% – прочие расходы.