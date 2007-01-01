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    Стогниенко: «Людям нужно качество, доступность и стабильная работа. Если три вещи совпадают, за продукт будут платить»

    Шеф-редактор Okko Спорт Владимир Стогниенко рассказал о том, кто уже согласился войти в штат сотрудников, как изменится привычный контент и зачем людям платить за просмотр футбола. Okko выкупил права на показ АПЛ и со следующего сезона начнет вещание.

    – Что вас привлекло в проекте Okko Спорт и какие главные цели вы видите перед собой сейчас?

    – Главная цель – сделать с нуля редакцию, которая будет заниматься трансляциями. Это амбициозно, учитывая, что такой формат трансляций — исключительно через онлайн-кинотеатр – в России никто никогда не делал. А есть еще своя специфика и нюансы у Английской премьер-лиги, которые необходимо учитывать. Это 10 матчей в каждом туре, каждый из которых должен быть освещен на высоком уровне. Плюс дополнительный контент, в том числе тот, который мы будем создавать самостоятельно.

    – Разве люди привыкли платить?

    – Когда я начинал смотреть «Игру Престолов», то все, включая меня, качали его с торрентов. Сейчас очень многие пользуются онлайн-кинотеатрами и смотрят легально. И количество таких людей растет.

    Тут же все просто: людям нужно качество, доступность и стабильная работа. Если три вещи совпадают, за продукт будут платить.

    – В чем сейчас заключается ваша работа?

    – Провожу по 3-4 встречи в день, набираю редакцию. Со всеми, начиная от монтажеров и заканчивая комментаторами, естественно, общаюсь лично. Потому что редакция не гигантская, человек 12, не считая внештатников. Хотелось бы всех понимать. Очень рад, что в нашей команде уж есть сверхопытные люди в области спортивного телевидения, такие как главный режиссер Артем Шадров и технический директор Вадим Григорьев.

    – Вы уже можете назвать какие-то фамилии из будущей редакции?

    – Да – Кирилл Дементьев согласился быть в нашей команде, и я очень этому рад.

    – А нет никакого бана от «Матч ТВ» на работу штатных сотрудников в вашей редакции?

    – Не знаю, и это не мое дело. Мне интересно, чтобы на матчах АПЛ были сильнейшие комментаторы. Если на «Матч ТВ» будут против, я никак повлиять не могу – их дело. Но у меня точно нет настроя не приглашать кого-то только из-за того, что у него штатные обязательства перед «Матч ТВ».

    – Василия Уткина ждать в составе редакции?

    – Вася – суперталант. Мы с ним говорили, я всегда рад выпить с ним кофе. Если Вася хочет комментировать, мы будем рады. Если у него появятся идеи о своем большом проекте в рамках того, что мы будем делать, – это вообще отлично.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1463

      Чермындыр 25 секунд назад

      Если действительно будет качественный продукт за приемлемые деньги, люди потянутся. Ибо Мяч ТВ уже всем остоп....л со своим ка...лом

      0
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      Рейтинг: +556

      Борат 29 минут назад

      красавцы! утёрли нос канделаки!

      1
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      Рейтинг: +5227

      mihail200606 34 минуты назад

      Апл это очень заманчиво... Думаю желающих смотреть будет немало..

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