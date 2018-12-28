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    «Кубань» в двух матчах краевого чемпионата собрала 10415 зрителей. Лидер ПФЛ «Урожай» – 10800 за 12 встреч

    «Кубань», потерявшая в прошлом году профессиональный статус, начала сезон в чемпионате Краснодарского края. В четвертом туре на стадионе «Кубань» южане победили со счетом 2:0 «Омегу» из Курганинска. В пятом туре кубанцы уступили ПСК из Первореченского (0:4).

    Суммарно эти два матча собрали 10415 зрителей. Выступающий в зоне «Юг» ПФЛ и лидирующий там краснодарский «Урожай» за 12 домашних встреч имеет посещаемость 10800 человек.

    • «Кубань» как профессиональный клуб существовала 90 лет.
    • В чемпионате края краснодарцы идут четвертыми из десяти команд.
    • «Кубань» – четырехкратный чемпион РСФСР (рекорд для нестоличных клубов).

    Источник: Твиттер Андрея Семенихина

    Андрей Семенихин - спортивный журналист, болельщик ФК «Кубань». Аудитория в твиттере - 319 читателей. Всего с 2012 года сделал более 12 тысяч твитов.

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +94

      Алекс636363 1 час назад

      это не настоящая Кубань. Правопреемник, как ни печально, Урожай

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