«Кубань» в двух матчах краевого чемпионата собрала 10415 зрителей. Лидер ПФЛ «Урожай» – 10800 за 12 встреч

это не настоящая Кубань. Правопреемник, как ни печально, Урожай
«Кубань», потерявшая в прошлом году профессиональный статус, начала сезон в чемпионате Краснодарского края. В четвертом туре на стадионе «Кубань» южане победили со счетом 2:0 «Омегу» из Курганинска. В пятом туре кубанцы уступили ПСК из Первореченского (0:4).
Суммарно эти два матча собрали 10415 зрителей. Выступающий в зоне «Юг» ПФЛ и лидирующий там краснодарский «Урожай» за 12 домашних встреч имеет посещаемость 10800 человек.
- «Кубань» как профессиональный клуб существовала 90 лет.
- В чемпионате края краснодарцы идут четвертыми из десяти команд.
- «Кубань» – четырехкратный чемпион РСФСР (рекорд для нестоличных клубов).
Источник: Твиттер Андрея Семенихина
Андрей Семенихин - спортивный журналист, болельщик ФК «Кубань». Аудитория в твиттере - 319 читателей. Всего с 2012 года сделал более 12 тысяч твитов.