«Кубань» в двух матчах краевого чемпионата собрала 10415 зрителей. Лидер ПФЛ «Урожай» – 10800 за 12 встреч

«Кубань», потерявшая в прошлом году профессиональный статус, начала сезон в чемпионате Краснодарского края. В четвертом туре на стадионе «Кубань» южане победили со счетом 2:0 «Омегу» из Курганинска. В пятом туре кубанцы уступили ПСК из Первореченского (0:4).

Суммарно эти два матча собрали 10415 зрителей. Выступающий в зоне «Юг» ПФЛ и лидирующий там краснодарский «Урожай» за 12 домашних встреч имеет посещаемость 10800 человек.