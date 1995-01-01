ФНЛ. «Томь» проиграла «Шиннику», «Нижний Новгород» разгромил «Краснодар-2»

Сегодня прошли матчи 36-го тура ФНЛ. По итогам тура «Сочи» и «Тамбов» гарантировали себе выход в РПЛ. У обеих команд по 67 очков за два тура до конца чемпионата («Сочи» идет первым», «Тамбов» – вторым), у их ближайшего преследователя 60 очков («Нижний Новгород»).

Россия. Первенство ФНЛ. 36-й тур

Луч (Владивосток) – Спартак-2 (Москва) – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Гордиенко, 53; 2:0 – Визнович, 74.

Ротор (Волгоград) – Тюмень – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Шакуро, 30; 1:1 – Султонов (с пенальти), 39; 2:1 – Пискунов, 73.

Зенит-2 (Санкт-Петербург) – Мордовия (Саранск) – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Маркин, 71; 2:0 – Прохин, 78; 3:0 – Иванов, 80; 3:1 – Соболев, 84.

Шинник (Ярославль) – Томь (Томск) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Низамутдинов, 6.

Нижний Новгород – Краснодар-2 – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Сапета, 24; 2:0 – Салугин, 51; 3:0 – Скворцов, 90+3.

Авангард (Курск) – Сочи – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Обольский, 7; 1:1 – Федотов, 45; 2:1 – Руденко, 60.

Армавир – Сибирь (Новосибирск) – 2:1 (1:1)

Гол: 0:1 – Сафронов, 46.

Факел (Воронеж) – Чертаново (Москва) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Цыпченко, 13; 1:1 – Молодцов, 46.

Удаление: Бирюков, 90 – нет.

Балтика (Калининград) – СКА-Хабаровск – 1:0 (1:0)

Гол: Кузьмичев, 1.

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