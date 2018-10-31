Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    2 Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    3 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?

    «РБ Лейпциг» вышел в финал Кубка Германии впервые за 10 лет существования

    «РБ Лейпциг» обыграл «Гамбург» со счетом 3:1 в полуфинале Кубка Германии.

    Финал, который состоится 25-го мая в Берлине, станет для клуба первым с момента основания 19-го мая 2009-го года.

    Команда дебютировала в Бундеслиге в сезоне-2015/16, по итогам которого финишировала на втором месте и квалифицировалась в Лигу чемпионов. В прошлом сезоне «РБ Лейпциг» занял шестое место в турнирной таблице чемпионата страны.

    • Второй финалист определится в матче «Вердер»«Бавария». Начало – в 21:00 мск.
    • Мюнхенскому клубу принадлежит рекорд по количеству побед в Кубке (18). Действующим обладателем трофея является «Айнтрахт».

    Источник: Бомбардир

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:36
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    zigbert
    67334
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru