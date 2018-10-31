«РБ Лейпциг» вышел в финал Кубка Германии впервые за 10 лет существования

«РБ Лейпциг» обыграл «Гамбург» со счетом 3:1 в полуфинале Кубка Германии.

Финал, который состоится 25-го мая в Берлине, станет для клуба первым с момента основания 19-го мая 2009-го года.

Команда дебютировала в Бундеслиге в сезоне-2015/16, по итогам которого финишировала на втором месте и квалифицировалась в Лигу чемпионов. В прошлом сезоне «РБ Лейпциг» занял шестое место в турнирной таблице чемпионата страны.