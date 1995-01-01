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    Самедов: «Думаю, в ближайшие несколько лет российские клубы выиграют Лигу Европы»

    Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Самедов считает, что российским клубам понадобится несколько лет, чтобы одержать победу в Лиге Европы.

    34-летний футболист недавно стал послом финала второго по значимости клубного европейского турнира, который состоится в Баку 29 мая.

    «Я не знаю, когда наши клубы выиграют Лигу Европы, но думаю, что в ближайшие несколько лет. У нас есть несколько команд, которые по потенциалу, по составу и по возможностям могут претендовать на победу в этом турнире.

    Я сам не раз участвовал в Лиге Европы, но мне так и не удалось поднять этот трофей над головой. Надеюсь, наши команды смогут осуществить мою мечту», – сказал Самедов.

    В полуфинале ЛЕ «Арсенал» встретится с «Валенсией», а «Челси» сыграет с «Айнтрахтом». Встречи пройдут 2 и 9 мая.

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 16:09
    Комментарии2
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      Рейтинг: +156

      komarinskiy 41 минуту назад

      ближайшие несколько лет - это сколько?

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      Рейтинг: +10221

      bset 1 час назад

      11 лет уж прошло с последней победы нашей команды в ЛЕ... И далеко не благодаря лимиту выигрывали в 2005 и 2008. Как раз в 2007 этот лимит и появился. Что мы с этого выиграли? Ни-че-го. Раньше у нас многие играли за рубежом, а теперь уровень зарплат на родине не отпускает. Приходится выбирать - или карьера, или деньги, и многие выбирают второе. Ну а про цены на россиян уже давно многое сказано, повторяться не хочется.

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