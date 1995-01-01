Самедов: «Думаю, в ближайшие несколько лет российские клубы выиграют Лигу Европы»

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Самедов считает, что российским клубам понадобится несколько лет, чтобы одержать победу в Лиге Европы.

34-летний футболист недавно стал послом финала второго по значимости клубного европейского турнира, который состоится в Баку 29 мая.

«Я не знаю, когда наши клубы выиграют Лигу Европы, но думаю, что в ближайшие несколько лет. У нас есть несколько команд, которые по потенциалу, по составу и по возможностям могут претендовать на победу в этом турнире.

Я сам не раз участвовал в Лиге Европы, но мне так и не удалось поднять этот трофей над головой. Надеюсь, наши команды смогут осуществить мою мечту», – сказал Самедов.

В полуфинале ЛЕ «Арсенал» встретится с «Валенсией», а «Челси» сыграет с «Айнтрахтом». Встречи пройдут 2 и 9 мая.