Хоккеист Лукоянов перешел в клуб ПФЛ КАМАЗ

Нападающий казанского хоккейного клуба «Ак Барс» Артем Лукоянов стал футболистом КАМАЗа. Об этом сообщила пресс-служба команды из Набережных Челнов.

«Историческое событие! ФК «КАМАЗ» и ХК «Ак Барс» достигли договорeнности о переходе нападающего Артема Лукоянова в стан автозаводцев.

В пятницу игрок присоединится к своей новой команде и будет готовиться к матчу 20 тура ПФЛ.

Артем, добро пожаловать в футбол!» – говорится в сообщении КАМАЗа в твиттере.

В 20-м туре ПФЛ в зоне Урал-Поволжье КАМАЗ примет дома «Уфу-2». Игра пройдет 21 апреля.

Клуб из Набережных Челнов занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Нефтехимика» на 12 очков.