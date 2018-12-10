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    Хоккеист Лукоянов перешел в клуб ПФЛ КАМАЗ

    Нападающий казанского хоккейного клуба «Ак Барс» Артем Лукоянов стал футболистом КАМАЗа. Об этом сообщила пресс-служба команды из Набережных Челнов.

    «Историческое событие! ФК «КАМАЗ» и ХК «Ак Барс» достигли договорeнности о переходе нападающего Артема Лукоянова в стан автозаводцев.

    В пятницу игрок присоединится к своей новой команде и будет готовиться к матчу 20 тура ПФЛ.

    Артем, добро пожаловать в футбол!» – говорится в сообщении КАМАЗа в твиттере.

    • В 20-м туре ПФЛ в зоне Урал-Поволжье КАМАЗ примет дома «Уфу-2». Игра пройдет 21 апреля.
    • Клуб из Набережных Челнов занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Нефтехимика» на 12 очков.

    Источник: Твиттер КАМАЗа

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    Сегодня, 12:51
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3079

      Агасфер 41 минуту назад

      Орёл! Скоро Бердыев его к себе возьмёт.

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      Рейтинг: +355

      Файдаэн 46 минут назад

      Ничего исторического. В СССР был нормальной практикой переход из футбола в хоккей и наоборот.

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