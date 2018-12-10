Хоккеист Лукоянов перешел в клуб ПФЛ КАМАЗ

Орёл! Скоро Бердыев его к себе возьмёт.
Нападающий казанского хоккейного клуба «Ак Барс» Артем Лукоянов стал футболистом КАМАЗа. Об этом сообщила пресс-служба команды из Набережных Челнов.
«Историческое событие! ФК «КАМАЗ» и ХК «Ак Барс» достигли договорeнности о переходе нападающего Артема Лукоянова в стан автозаводцев.
В пятницу игрок присоединится к своей новой команде и будет готовиться к матчу 20 тура ПФЛ.
Артем, добро пожаловать в футбол!» – говорится в сообщении КАМАЗа в твиттере.
- В 20-м туре ПФЛ в зоне Урал-Поволжье КАМАЗ примет дома «Уфу-2». Игра пройдет 21 апреля.
- Клуб из Набережных Челнов занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Нефтехимика» на 12 очков.
twit text
— FC KAMAZ (@fckamaz) 17 апреля 2019 г.