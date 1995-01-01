Официант «Кофемании»: «После удара Пака стулом брат Кокорина кричал: «Повтори, что ты сказал!»

Андрей Ромашов, адвокат Александра Кокорина, опросил официанта «Кофемании» Токтарова (имя не называется) в ходе заседания в Пресненском суде Москвы.

Стороны обсудили инцидент с дракой футболиста «Зенита» и чиновника Дениса Пака в кафе «Кофемания» 8-го октября.

– Удар потом был открытой ладонью?



– Тяжело сказать. Не помню, как он наносился: открытой рукой, закрытой.



– Пак пошатнулся?



– Нет, стоял.



– Скажите, вы после процедуры видели на лице Пака повреждения?



– Я его дальше не видел, потому что большее время провел за общением с Кириллом (младшим братом Кокорина – прим. «Бомбардира), успокаивал его.



– После первого этапа конфликта как обвиняемые общались с собой перед вторым конфликтом?



– Думаю, сговора не было, потом что все были в разных частях. Кирилл ни с кем в сговор не вступал. Думаю, у меня получилось успокоить Кирилла.

– Что было дальше?



– Пришел господин Пак, сел за 54-й столик, по сути, напротив подсудимых. Он был один. Он увидел подсудимых, попросил по возможности пересадить их. Я попросил хостес пересадить Пака. На обратном пути я встретил женщину на стойке, которая хотела сделать заказ с собой – это был тяжелый заказ, я его долго принимал. Я направился в зону, где сидели подсудимые. Там произошло следующее: девушка, которая вызывающе себя вела, была одета, направлялась в сторону выхода из этой рабочей зоны. Я увидел, что у стола Пака стоят ребята: у окна – Кирилл, далее – Александр Кокорин, следом – человек из их компании, я его не знаю.



– Что было далее?



– Я начал обходить девушку, чтобы разобраться , в чем дело. Я видел, что со стороны Александра летит стул.



– Куда полетел стул?



– В сторону господина Пака. По-моему, он сидел. Думаю, стул попал. Куда – не знаю, но в правую сторону. Далее ворвался уже я между Александром Кокорином и господином Паком. Третий мужчина, которого я не знаю, стоял поодаль, пытается предотвратить момент. Кирилл что-то кричал, что-то вроде: «Повтори, что ты сказал!»



– В какой форме кричал?



– Громко.



– Пак отвечал?



– По-моему, он молчал. У меня началась паника, за что браться. Я понимал, что один должен защитить этого человека.



– Угрозу от Кокорина чувствовали?



– Для меня – нет. Для Пака – наверное. Далее я подошел к Кириллу и громко сказал: «Успокойтесь, пожалуйста». Я находился в положении вытянутой руки.



– Что дальше?



– Успокаивал Кирилла, просил успокоиться его. Начали подходить люди, персонал, гости, чтобы помочь успокоить ребят.