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    Официант «Кофемании»: «После удара Пака стулом брат Кокорина кричал: «Повтори, что ты сказал!»

    Андрей Ромашов, адвокат Александра Кокорина, опросил официанта «Кофемании» Токтарова (имя не называется) в ходе заседания в Пресненском суде Москвы.

    Стороны обсудили инцидент с дракой футболиста «Зенита» и чиновника Дениса Пака в кафе «Кофемания» 8-го октября.

    – Удар потом был открытой ладонью?

    – Тяжело сказать. Не помню, как он наносился: открытой рукой, закрытой.

    – Пак пошатнулся?

    – Нет, стоял.

    – Скажите, вы после процедуры видели на лице Пака повреждения?

    – Я его дальше не видел, потому что большее время провел за общением с Кириллом (младшим братом Кокорина – прим. «Бомбардира), успокаивал его.

    – После первого этапа конфликта как обвиняемые общались с собой перед вторым конфликтом?

    – Думаю, сговора не было, потом что все были в разных частях. Кирилл ни с кем в сговор не вступал. Думаю, у меня получилось успокоить Кирилла.

    – Что было дальше?

    – Пришел господин Пак, сел за 54-й столик, по сути, напротив подсудимых. Он был один. Он увидел подсудимых, попросил по возможности пересадить их. Я попросил хостес пересадить Пака. На обратном пути я встретил женщину на стойке, которая хотела сделать заказ с собой – это был тяжелый заказ, я его долго принимал. Я направился в зону, где сидели подсудимые. Там произошло следующее: девушка, которая вызывающе себя вела, была одета, направлялась в сторону выхода из этой рабочей зоны. Я увидел, что у стола Пака стоят ребята: у окна – Кирилл, далее – Александр Кокорин, следом – человек из их компании, я его не знаю.

    – Что было далее?

    – Я начал обходить девушку, чтобы разобраться , в чем дело. Я видел, что со стороны Александра летит стул.

    – Куда полетел стул?

    – В сторону господина Пака. По-моему, он сидел. Думаю, стул попал. Куда – не знаю, но в правую сторону. Далее ворвался уже я между Александром Кокорином и господином Паком. Третий мужчина, которого я не знаю, стоял поодаль, пытается предотвратить момент. Кирилл что-то кричал, что-то вроде: «Повтори, что ты сказал!»

    – В какой форме кричал?

    – Громко.

    – Пак отвечал?

    – По-моему, он молчал. У меня началась паника, за что браться. Я понимал, что один должен защитить этого человека.

    – Угрозу от Кокорина чувствовали?

    – Для меня – нет. Для Пака – наверное. Далее я подошел к Кириллу и громко сказал: «Успокойтесь, пожалуйста». Я находился в положении вытянутой руки.

    – Что дальше?

    – Успокаивал Кирилла, просил успокоиться его. Начали подходить люди, персонал, гости, чтобы помочь успокоить ребят.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 20:16
    Комментарии6
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      Рейтинг: +645

      rammax fcsm 14 минут назад

      у меня один вопрос... с каких пор какой-то пак стал "ГОСПОДИНОМ"???? Всех "господ" после 1917 года в расход пустили, насколько мне известно...

      0
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      Рейтинг: +2920

      Агасфер 1 час назад

      Просто детки немного перепили молочка и повеселились! Высокий суд,прошу их понять,простить и наградить.

      2
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      Рейтинг: -32210

      ZSB > Агасфер 32 минуты назад

      Посмертно!!!

      0
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      Рейтинг: +633

      Валерий1965 1 час назад

      Появился 'летающий" стул....) Хулиганство не складывается...

      1
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      Рейтинг: -32210

      ZSB > Валерий1965 13 минут назад

      Жаль, что стул в тебя не попал ... Может быть мозги тебе вправил!!!

      0
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      Рейтинг: +7488

      Татарин за ЦСКА 1 час назад

      С такой фамилией вообще можно было там ему всех отпи.здить и всё.

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