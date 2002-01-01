Водитель Кокорина: «Следователь нам сказал: «Ну что, присядете сейчас все? Мы найдем на всех»

В среду, 10 апреля, в Пресненском суде Москвы продолжается заседание по существу по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла Кокорина, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и игрока любительской команды Александра Протасовицкого.

Свидетель Геннадий Куропаткин, друг и водитель Кокорина, рассказал, как следователи проводили его допрос по этому делу.

В октябре прошлого года Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в Москве.

Впоследствии суд трижды продлевал их арест: первые и второй раз – на два месяца, третий – на полгода (до 25 сентября).

– Следователь вас допрашивал?

– Да.

– Сколько раз допрашивал?

– Раза три-четыре.

– Это за одно время?

– Нас вызвали в три-четыре ночи, мы не спали сутки. Даже больше. Нас туда привезли, посадили. И сразу с матом сказали: «Ну что, присядете сейчас все? Мы найдем на всех». Сказали выключить телефон, ничего не делать. Хорошо, что через два часа хотя бы воды принесли. Мне нельзя было ничего делать. Единственное, что разрешили, это пройтись

– Заявление подали?

– А кто мне сказал, что можно заявление подать?

– Ну вы рассказывали кому-то?

– Ну вот сейчас рассказываю.

– Странно, что на вас такое давление было…

– Было, сейчас об этом говорю.

– Вы подписали показания?

– Да, но после того, как провел там 13-14 часов. Первый протокол подписал часов через 8-9. Потом меня перевели в другую комнату, следователи менялись.

– Каким образом вас удерживали?

– Сказали сидеть, и можно выходить только в туалет.

– Физическую силу применяли?

– Нет, потому что я сидел.

– Наручники? Лампа?

– Ну что за вопрос. Не было такого.