Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    2 Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    3 Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?

    Водитель Кокорина: «Следователь нам сказал: «Ну что, присядете сейчас все? Мы найдем на всех»

    В среду, 10 апреля, в Пресненском суде Москвы продолжается заседание по существу по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла Кокорина, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и игрока любительской команды Александра Протасовицкого.

    Свидетель Геннадий Куропаткин, друг и водитель Кокорина, рассказал, как следователи проводили его допрос по этому делу.

    • В октябре прошлого года Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в Москве.
    • Впоследствии суд трижды продлевал их арест: первые и второй раз – на два месяца, третий – на полгода (до 25 сентября).

    – Следователь вас допрашивал?

    – Да.

    – Сколько раз допрашивал?

    – Раза три-четыре.

    – Это за одно время?

    – Нас вызвали в три-четыре ночи, мы не спали сутки. Даже больше. Нас туда привезли, посадили. И сразу с матом сказали: «Ну что, присядете сейчас все? Мы найдем на всех». Сказали выключить телефон, ничего не делать. Хорошо, что через два часа хотя бы воды принесли. Мне нельзя было ничего делать. Единственное, что разрешили, это пройтись

    – Заявление подали?

    – А кто мне сказал, что можно заявление подать?

    – Ну вы рассказывали кому-то?

    – Ну вот сейчас рассказываю.

    – Странно, что на вас такое давление было…

    – Было, сейчас об этом говорю.

    – Вы подписали показания?

    – Да, но после того, как провел там 13-14 часов. Первый протокол подписал часов через 8-9. Потом меня перевели в другую комнату, следователи менялись.

    – Каким образом вас удерживали?

    – Сказали сидеть, и можно выходить только в туалет.

    – Физическую силу применяли?

    – Нет, потому что я сидел.

    – Наручники? Лампа?

    – Ну что за вопрос. Не было такого.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:59
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +29

      Фантомас 67 18 минут назад

      Наверное только для этого их и было 18 человек, следователей-то, чтобы всех посадить. И больше ничего делать не надо, а зарплату получать и наверное не минималку. Это же тяжёлая работа, всех сажать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1193

      Бабушка Зильзиля 48 минут назад

      Пусть еще жена Груздева поведает, о чем говорили отец Варлаам с Гришкой-самозванцем на литовской границе…

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +429

      sergeIKAZ 56 минут назад

      По ходу, начинают дело раскручивать в обратную сторону. А наш народ верит всему, что скажут или напишут. Ничего не имею против данных футболистов, но чувствую, скоро отпустят с почестями и дадут героев- великомучеников.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3049

      александр п > sergeIKAZ 46 минут назад

      Хороший повод вскрыть язвы нашей правоохранительной системы.А у нас в АП есть креативные люди.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3049

      александр п 1 час назад

      Дело становится всё интересней и интересней.Надеюсь все подтвердят,что я его ещё осенью распутал?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14113

      VVM1964 > александр п 52 минуты назад

      Да ты просто следственный гений ))) , корона не жмет ? )))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3049

      александр п > VVM1964 48 минут назад

      Скромность лучшее украшение человека,но мы настолько скромны ,что не нуждаемся в украшениях.Честно говоря я не первый догадался,Уткин раньше.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14113

      VVM1964 > александр п 16 минут назад

      Позвольте - догадался и распутал немного по разному звучит , а второе - о чем ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3049

      александр п > VVM1964 7 минут назад

      Догадался сопоставив целую череду фактов,каждый из которых по отдельности мог быть случайностью ,но в совокупности вероятность случайности практически сведена к нулю.Можно сказать что распутал.А Уткин перед этим тонко намекнул на то что вся история спланированная провокация.Он задал невинный вопрос ,а что водитель делал на стоянке в 6 утра.Уткин скорее всего знал какой то инсайд.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14113

      VVM1964 > александр п 4 секунды назад

      Понятно - " и опять пошла морока про коварный зарубеж " )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1565

      SIRIUS 2002 1 час назад

      И Это нормально!
      Ничего удивительного!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3049

      александр п > SIRIUS 2002 1 час назад

      Почему ? Удивительно ,что у следствия хватило наглости заменить видео на показания ,выбитые подобным путём.Ещё более удивительно ,что суд принял это к рассмотрению без видео.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1565

      SIRIUS 2002 > александр п 1 час назад

      Просто, ПРАВИЛЬНО сказали!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +169

      Звезда запаса 1 час назад

      Жертва милицейского беспредела))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3520

      3a zenit 1 час назад

      обычное дело,скажи спасибо что тебя бухие молодые опера не мудохали по ночам выбиваю признание.

      6
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77084
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    Рубик Докоян
    67539
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru