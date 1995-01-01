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    Канселу – об отсутствии видеоповторов: «Оказавшись от системы VAR, УЕФА проявила некомпетентность»

    Защитник сборной Португалии Жоау Канселу подверг критике решение УЕФА не внедрять систему видеоповторов VAR в отбор Евро-2020, а также поделился впечатлениями от первых матчей с с Украиной (0:0) и Сербией (1:1).

    «Арбитр повлиял на исход. С учетом современных технологий, УЕФА и арбитры проявили некомпетентность, отказавшись от VAR в квалификации чемпионата Европы.

    Не спорю, мы ошибались, но, думаю, наша доминация над соперником была очевидной. Сборная Сербии просто отбивалась.
    Украина и Сербия – большие команды, но у Португалии достаточно класса, чтобы победить их обе», – заявил Канселу.

    • По ходу игры против сербов Криштиану Роналду дернул мышцу правого бедра, после чего попросил о замене.
    • На 31-й минуте его заменил полузащитник португальцев Пицци.

    Источник: Goal.com

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    Сегодня, 10:52
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1106

      Torvald64 15 минут назад

      Какую некомпетентность? Если ставить VAR, то на все стадионы, где играют команды на турнире: все должны быть в равных условиях. Хотел бы я посмотреть на VAR в Сан-Марино. Там, наверное, годовой бюджет страны меньше, чем стоимость системы.

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