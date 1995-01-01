Канселу – об отсутствии видеоповторов: «Оказавшись от системы VAR, УЕФА проявила некомпетентность»

Защитник сборной Португалии Жоау Канселу подверг критике решение УЕФА не внедрять систему видеоповторов VAR в отбор Евро-2020, а также поделился впечатлениями от первых матчей с с Украиной (0:0) и Сербией (1:1).

«Арбитр повлиял на исход. С учетом современных технологий, УЕФА и арбитры проявили некомпетентность, отказавшись от VAR в квалификации чемпионата Европы.

Не спорю, мы ошибались, но, думаю, наша доминация над соперником была очевидной. Сборная Сербии просто отбивалась.

Украина и Сербия – большие команды, но у Португалии достаточно класса, чтобы победить их обе», – заявил Канселу.