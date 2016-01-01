Куман: «Где-то на 85-й минуте у меня появилось ощущение, что Германия забьет»

Главный тренер сборной Голландии Рональд Куман прокомментировал поражение своей команды от Германии в матче отбора Евро-2020.

«В первом тайме мы часто теряли мяч. Если не оказывать давление впереди, то игра перемещается на твою половину поля. У Германии в атаке играют прекрасные футболисты, и мы предоставили им слишком много свободного пространства.

С первым голом нам не повезло – поскользнулся защитник, второй мяч был невероятен по исполнению. Нам удалось отыграться, и третий гол скорее могли забить мы, чем они. Но где-то на 85-й минуте у меня появилось ощущение, что забьют они», – сказал Куман.