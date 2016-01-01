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    Куман: «Где-то на 85-й минуте у меня появилось ощущение, что Германия забьет»

    Главный тренер сборной Голландии Рональд Куман прокомментировал поражение своей команды от Германии в матче отбора Евро-2020.

    «В первом тайме мы часто теряли мяч. Если не оказывать давление впереди, то игра перемещается на твою половину поля. У Германии в атаке играют прекрасные футболисты, и мы предоставили им слишком много свободного пространства.

    С первым голом нам не повезло – поскользнулся защитник, второй мяч был невероятен по исполнению. Нам удалось отыграться, и третий гол скорее могли забить мы, чем они. Но где-то на 85-й минуте у меня появилось ощущение, что забьют они», – сказал Куман.

    • Голландия проиграла Германии со счетом 2:3 из-за гола на 90-й минуте.
    • Немцы прервали пятиматчевую беспроигрышную серию голландцев.

    Источник: Goal.com

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