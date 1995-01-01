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    Лев – о матче с Голландией: «Мне нравится, что команда до последнего верила в победу»

    Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал победу своей команды над Голландией в матче отбора Евро-2020.

    «В первом тайме мы играли очень хорошо, полностью контролировали матч и заслуженно вели в счете. В перерыве я напомнил команде, что ранее мы сыграли вничью с Голландией после того, как вели 2:0. Но во втором тайме мы сыграли хуже.

    Тем не менее, мне нравится, что команда до последнего верила в победу. Это отличное начало отборочного цикла. Впрочем, мы увидели, что нам еще нужно работать над удержанием лидерства», – сказал Лев.

    • Германия выиграла у Голландии со счетом 3:2 благодаря голу на 90-й минуте.
    • К перерыву немцы вели 2:0, но в первой половине второго тайма растеряли преимущество.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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