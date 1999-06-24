Российские болельщики вывесили баннер о бомбардировках в Югославии. УЕФА не фиксировал его в протоколе  

Сборная России обыграла Казахстан в матче квалификации Евро-2020 (4:0). Игра проходила в Нур-Султане на стадионе «Астана Арена». Российские болельщики вывесили баннер о бомбардировках Югославии в 1999 году.

Надпись на баннере: «Не заборави никад 24.06.1999» [Не забудем никогда – сербск.]

Делегат УЕФА Конул Мехтиева сказала, что Союз не вносил этот баннер в протокол. При этом у организации есть право рассмотреть инцидент, если будет зафиксировано нарушение.