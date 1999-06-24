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    Российские болельщики вывесили баннер о бомбардировках в Югославии. УЕФА не фиксировал его в протоколе  

    Сборная России обыграла Казахстан в матче квалификации Евро-2020 (4:0). Игра проходила в Нур-Султане на стадионе «Астана Арена». Российские болельщики вывесили баннер о бомбардировках Югославии в 1999 году.

    Надпись на баннере: «Не заборави никад 24.06.1999» [Не забудем никогда – сербск.]

    Делегат УЕФА Конул Мехтиева сказала, что Союз не вносил этот баннер в протокол. При этом у организации есть право рассмотреть инцидент, если будет зафиксировано нарушение.

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 21:11
    Комментарии5
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      Рейтинг: +3597

      GoldPlayFIFARus9 45 минут назад

      24 марта 1999 года генеральный секретарь НАТО Хавьер Солана отдал приказ командующему силами альянса в Европе, американскому генералу Уэсли Кларку начать военную операцию «Союзная сила».

      Вечером того же дня крупнейшие города Югославии: Белград, Крагуевац, Ниш, Нови-Сад, Панчево, Подгорица, Приштина, Ужице и другие - подверглись ударам с воздуха. Россия отказалась приходить на помощь. В ходе жесточайших бомбардировок, продолжавшихся 76 суток, погибло свыше 1700 мирных жителей, более 6000 сербов были тяжело ранены.

      Можете посмотреть документальный фильм "Истина" (если нервы крепкие).

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      Рейтинг: +7405

      Татарин за ЦСКА 47 минут назад

      Конул Мехтиева-мужское имя с женской фамилией-аля Тимур Гурцкая-мужское имя с девичьей фамилией.Куда катится футбол.

      Что касается Югославии-твари американские разбомбили страну (не одну причем).Страна то была не плохая-футболисты хоть и не мировые звезды,но приметные.

      Сразу вспоминается выражение,кажется Марка Твена-Замечательно, что Америку открыли, но было бы куда более замечательно, если бы Колумб проплыл мимо.

      2
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      Рейтинг: +8368

      slavutiq70 1 час назад

      помню эти события,,,пидооооры ********* эти амерекосы,,,просто взяли и разхууууярили страну бомбили просто жилые кварталы,,,,

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      Рейтинг: +7405

      Татарин за ЦСКА > slavutiq70 46 минут назад

      Замечательно, что Америку открыли, но было бы куда более замечательно, если бы Колумб проплыл мимо.
      Вроде Твен сказал))))

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      Рейтинг: +8368

      slavutiq70 > Татарин за ЦСКА 19 минут назад

      Это точно,,,,мы не ангелы ну эти вообще шакалы,,,,,бомбёшка херосимы и нагосаки чего стоит,,,

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