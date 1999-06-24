Российские болельщики вывесили баннер о бомбардировках в Югославии. УЕФА не фиксировал его в протоколе  

24 марта 1999 года генеральный секретарь НАТО Хавьер Солана отдал приказ командующему силами альянса в Европе, американскому генералу Уэсли Кларку начать военную операцию «Союзная сила».
Вечером того же дня крупнейшие города Югославии: Белград, Крагуевац, Ниш, Нови-Сад, Панчево, Подгорица, Приштина, Ужице и другие - подверглись ударам с воздуха. Россия отказалась приходить на помощь. В ходе жесточайших бомбардировок, продолжавшихся 76 суток, погибло свыше 1700 мирных жителей, более 6000 сербов были тяжело ранены.
Можете посмотреть документальный фильм "Истина" (если нервы крепкие).
Сборная России обыграла Казахстан в матче квалификации Евро-2020 (4:0). Игра проходила в Нур-Султане на стадионе «Астана Арена». Российские болельщики вывесили баннер о бомбардировках Югославии в 1999 году.
Надпись на баннере: «Не заборави никад 24.06.1999» [Не забудем никогда – сербск.]
Делегат УЕФА Конул Мехтиева сказала, что Союз не вносил этот баннер в протокол. При этом у организации есть право рассмотреть инцидент, если будет зафиксировано нарушение.
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— OnlineOnTour (@OnlineOnTour) 24 марта 2019 г.